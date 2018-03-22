政治局委員首向習述職

友善列印
中國時報
／綜合報導

中共中央政治局成員近期首次向中共中央和中共總書記習近平書面述職，內容涵蓋落實重大問題請示報告、做襟懷坦白政治老實人等7方面，習近平在審閱書面報告時，還進行了「個性化點評」。有分析認為，這項做法凸顯習近平與其他政治局成員不同的權勢地位和高度，有為將來恢復「黨主席制」鋪路的意味。

新華社昨天報導，據《中共中央政治局關於加強和維護黨中央集中統一領導的若干規定》，中央政治局成員每年向中共中央和總書記書面述職一次。這是十九大以來，加強和維護中共中央集中統一領導的新規。

報導說，中央政治局成員結合分工，聯繫一年來思想工作實際特別是十九大以來履職情況，撰寫述職報告。

報告主要涵蓋7方面：一是帶頭增強「四個意識」，堅定維護以習近平同志為核心的黨中央權威和集中統一領導。二是帶頭學習宣傳貫徹「習近平新時代中國特色社會主義思想」和黨的十九大精神。

三是帶頭落實重大問題請示報告制度。四是帶頭貫徹執行民主集中制。五是帶頭推動黨中央決策部署貫徹落實。六是帶頭開展調查研究、深入改進作風。七是帶頭廉潔自律。

據報導，在重大問題請示報告制度方面，政治局成員嚴格執行請示報告有關規定，及時向中共中央和習近平報告貫徹執行中央決策部署進展情況，「自覺向黨中央和習近平總書記請示重大問題、重要事項、重大工作，自覺做到對黨忠誠、襟懷坦白，做政治上的明白人、老實人」。

在「貫徹執行民主集中制」方面，大家以普通黨員身分參加黨的組織生活，坦誠開展批評和自我批評，堅決防止和反對個人主義、分散主義、自由主義、本位主義、好人主義，絕不搞一言堂、家長制。

值得注意的是，對於政治局成員首次向習近平述職，報導稱，習近平在審閱述職報告時，除對政治局全體成員提出總體要求外，還分別進行個性化點評。

(中國時報)

黨政軍民學 黨領導全覆蓋 劉結一到任：推進和平統一

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。