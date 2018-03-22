孤狼攻擊 德州炸彈客自爆

2018年03月22日 04:11 中國時報 鍾玉玨 、 季節 、 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

美國德州首府奧斯汀在本月2日至20日間驚傳6起包裹連環爆炸案，至少造成2死6傷。犯下前5起爆炸案的23歲嫌犯康迪特（Mark Anthony Conditt），21日面對警方追捕，在車上點燃爆裂裝置，當場身亡。

利用聯邦快遞 運送炸彈

奧斯汀在短短18天內一再發生包裹爆炸案，導致人心惶惶。本月的前5起爆炸案中有4起發生在奧斯汀，20日的第5起則發生在謝茨市（Schertz），當時聯邦快遞（FedEx）正準備運送裝有爆裂物的包裹前往奧斯汀，警方又在聯邦快遞的倉庫中發現未引爆的爆裂物包裹，於是執法人員積極蒐集線索，並鎖定23歲白人男性嫌犯康迪特。

清查谷哥搜尋 鎖定目標

由於5起案件的炸彈成分相同，警方先在鄰近區域的店家調查可疑的購買人與購物收據，接著再透過Google搜尋引擎紀錄，了解康迪特鎖定的犯案地點。最後警方掌握到嫌犯車子停放在圓石城1間旅館，調集武裝警力，準備展開攻堅。

不過，在攻堅小組抵達前，康迪特突然開車離開旅館，1名員警為阻攔康迪特離去，開槍射擊，康迪特則引爆車上的爆裂物身亡，同時造成員警受到輕傷。只是目前尚不清楚警方開槍是否有擊中康迪特，詳情還在調查中。

連續犯案5起 拒捕身亡

據美聯社報導，康迪住在普夫盧格維爾市（Pflugerville）。警方警告，由於康迪死前24小時行蹤不明，是否又再寄出其他炸彈，不得而知，因此呼籲當地民眾應持續保持警戒，以免更多炸彈包裹出現。

警方強調，目前還不清楚康迪特的犯案動機，但康迪特自殺前，一名自稱是奧斯汀炸彈客的用戶在Riddit上發文指：「我的目的不是殺人，我只是想看到這個世界被摧毀，僅此而已」。

由於目前該用戶帳號已被停用，警方也尚未確認該用戶是否就是嫌犯本人，將再釐清。

此外，20日下午，奧斯汀南部聖安東尼奧近郊一處二手商店也驚傳爆炸，造成1人重傷，此為德州本月第6起爆炸案件，但警方初步判斷此為單獨個案，與前5起無關。

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(中國時報)