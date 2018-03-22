新檢察總長 江惠民呼聲高

2018年03月22日 04:11 中國時報 陳志賢 、 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

檢察總長顏大和5月8日任滿，法務部長邱太三昨說，他上周已向總統府推薦3個建議人選，但拒透露名單，總統府預計本月底前對外公布新任檢察總長提名人選，據了解，以現任台中高分檢檢察長江惠民呼聲最高。對此，江昨表示這是高層決定，未正面回答是否已獲徵詢意願。

蔡英文總統日前召見法務部長邱太三和政務委員羅秉成徵詢對新任檢察總長人選的看法，法務部也已向總統府遞交3名推薦人選名單，外界研判江惠民、法務部常次張斗輝、台南高分檢檢察長謝榮盛是法務部名單人選。另有一說檢協會票選最高票、高檢署檢察長王添盛亦在名單內，但以江惠民呼聲最高。

知情人士表示，江惠民歷任高雄、屏東地檢 署主任檢察官、苗栗、台中地檢署檢察長，及高等法院高雄分院主任檢察官、法務部常務次長等職，在檢察體系歷練完整。

尤其江惠民因破天荒為死囚鄭性澤聲請再審，促成鄭性澤無罪定讞，也讓當年擔任法扶基金會董事長、長期為鄭奔走的政務委員羅秉成印象深刻，因此被認為是新任檢察總長呼聲最高者。蔡英文總統將進一步諮詢各界意見，近日就會決定人選。

不過，4年前，江惠民任高雄高分檢主任檢察官，被媒體認為是接掌高檢署的熱門人選，結果出爐卻失之交臂，出任台中高分檢檢察長，法界人士希望這次提前曝光的檢察總長人事，不要再造成江的困擾。

依規定，新檢察總長人選須在現任總長卸任前1個月完成提名，由於4月逢清明連續假期，總統府表示，應該會在本月底前完成提名作業，並將咨文送交立法院。

(中國時報)