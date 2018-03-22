新檢察總長 江惠民呼聲高

友善列印
中國時報
／台北報導

檢察總長顏大和5月8日任滿，法務部長邱太三昨說，他上周已向總統府推薦3個建議人選，但拒透露名單，總統府預計本月底前對外公布新任檢察總長提名人選，據了解，以現任台中高分檢檢察長江惠民呼聲最高。對此，江昨表示這是高層決定，未正面回答是否已獲徵詢意願。

蔡英文總統日前召見法務部長邱太三和政務委員羅秉成徵詢對新任檢察總長人選的看法，法務部也已向總統府遞交3名推薦人選名單，外界研判江惠民、法務部常次張斗輝、台南高分檢檢察長謝榮盛是法務部名單人選。另有一說檢協會票選最高票、高檢署檢察長王添盛亦在名單內，但以江惠民呼聲最高。

知情人士表示，江惠民歷任高雄、屏東地檢 署主任檢察官、苗栗、台中地檢署檢察長，及高等法院高雄分院主任檢察官、法務部常務次長等職，在檢察體系歷練完整。

尤其江惠民因破天荒為死囚鄭性澤聲請再審，促成鄭性澤無罪定讞，也讓當年擔任法扶基金會董事長、長期為鄭奔走的政務委員羅秉成印象深刻，因此被認為是新任檢察總長呼聲最高者。蔡英文總統將進一步諮詢各界意見，近日就會決定人選。

不過，4年前，江惠民任高雄高分檢主任檢察官，被媒體認為是接掌高檢署的熱門人選，結果出爐卻失之交臂，出任台中高分檢檢察長，法界人士希望這次提前曝光的檢察總長人事，不要再造成江的困擾。

依規定，新檢察總長人選須在現任總長卸任前1個月完成提名，由於4月逢清明連續假期，總統府表示，應該會在本月底前完成提名作業，並將咨文送交立法院。

(中國時報)

孤狼攻擊 德州炸彈客自爆 大同市場派 要求改選董事獨董

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。