大同市場派 要求改選董事獨董

2018年03月22日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

大同公司經營權之爭愈演愈烈，市場派欣同投顧、新大同投顧及鄭佳佳決定以持股1年以上且超過3％理由，日前發函要求大同公司董事會召開股東臨時會，以7大理由反對辦理現金增資，並指出董事及獨立董事有5項不適任，要求全面改選。

欣同公司負責人林宏信強調，申請召開股臨會是要捍衛股東權益，且完全依照法令。反對現增的7大理由包括：大同公司去年股東常會未通過資金募集案，董事會不應違反股東常會決議。判刑8年的前董事長林蔚山主持董事會，作出決議已違反發行人募集與發行有價證券處理準則，顯不合法。另現增案通過迄今逾2個月，卻遲不申請，顯無必要。

林蔚山仍擔任綠能、華映、尚志資產等多家公司董事長，大同公司大部分資產、資金都在這些子公司，林蔚山為實質負責人。現增案引爆禿鷹疑雲，檢調偵辦，不應辦理現增。大同公司帳上資金充裕，且董事長林郭文艷年初受訪聲稱百億建案完工可改善財務，更無現增之必要。

全體董事及獨董有5項不適任，首先是現增案符合募發準則退件條款，董事、獨董竟決議通過。董事會發布重大訊息辦理現增，媒體立即報導發行價格14元，重訊宣稱價格未定，林郭文艷受訪又說14元符合市場慣例，顯見重訊不實，董事、獨董應負法律責任。林郭文艷違背董事忠實義務。

林宏信說，依法院認定事實，通達公司早在2005年就被檢舉虛設公司、財報不實，更在2006年11月出現跳票，林蔚山卻仍讓大同子公司在2007年1月投資通達，借墊款是10幾億元，擔任銀行10幾億借款的連帶保證人，2010年1月還提出現金增資6000萬元，沒多久通達就倒了。

他表示，明眼人一看就知道有很大問題，大同董事、獨董一直看不出來嗎？2010年1月應還是執行副總經理的林郭文艷不知道嗎？股東有這麼大的反彈，卻看不到有任何董事、獨立董事，特別是新加入董事會的2位董事提出要對林蔚山做債權保全的動作，明顯包庇，失職。

林宏信說，對2017年還是虧損的大同公司來講，十幾億元不是小錢，這些董事，獨立董事不做，就全面改選，選出大公無私，有能力且願意為股東討回公道的董事會來做吧。

(中國時報)