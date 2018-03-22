2018年03月22日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

大同市場派抨擊公司去年股東常會未通過資金募集案，董事會不應違反股東常會決議，辦理現增，大同主管指出，大同向來遵從股東會決議，並恪遵法令規定，從未有推翻股東會決議情事。現增案依法令規定是在額定股本的範圍內由董事會決行，106年度5月股東會否決的議案則是一項私募案。

大同主管說，該私募案依規定須經股東會的2/3同意通過才可施行，股東會對這項議案投票結果超過1/2股東同意，但未達2/3同意門檻，因此未辦理私募。

對市場派質疑遭判刑的前董事長林蔚山主持董事會，作出決議已違反發行人募集與發行有價證券處理準則，顯不合法等，大同主管說，林蔚山現已辭去董事及董事長職務，未參與董事會運作。

至於帳上資金遭質疑，大同主管指出，依106年第3季合併財報帳上的現金約為301億元，但這合併報表是按照IFRS國際公報相關準則規定，納入各子公司財報編製，包括中華映管、大同世界科技等合計約為265億元，扣除上市櫃子公司帳上現金後，大同及合併報表內的未上市櫃子公司合計現金約為36億，也就是說大同單一公司金額尚小於此數。

大同主管強調，辦理現增案目的是改善財務結構與擴大太陽能電廠建設等，並獲得董事會及外資股東的支持，如同去年12月21日所發布的重訊所述，實際發行價格將會在此案向主管機關申報生效後，再依法洽證券承銷商就當時市場狀況共同議定。

(中國時報)