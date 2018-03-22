永豐金證總座 將採法律途徑自清

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中國時報
／台北報導

大同董監事之爭餘波盪漾，針對周刊直指永豐金證總經理葉黃杞賺很大的情勢，葉黃杞21日對員工發出內部公開信，強調他本人並無所謂護航之情事，且沒有搭順風車，永豐金證及他本人都將採取法律行動捍衛清白。

永豐金證與葉黃杞否認為大同市場派護航，葉黃杞表示，他及配偶投資股票所有委託交易程序均符合規範，對於外傳的片面資訊影響視聽，他將委請律師發更正函，並將提出妨害名譽的刑事告訴。

葉黃杞對員工公開信件指出，他本人及配偶係以券商從業人員受規管之98帳戶從事證券投資及交易，長期於內部受系統監控，所有委託交易程序均符合規範，大同股票僅是投資交易標的之一。

他表示，買進大同股票係以諸多市場公開資訊、自行評估判斷，未涉及內線交易，與公司、客戶亦未有利益衝突。

葉黃杞直指，該事件已經主管機關及內部獨立單位於2017年起查核，至目前為止並未發現有不法情事；且陸資客戶係於香港子公司開戶從事交易，並不是他介紹開戶，交易過程亦不知曉，他本人係於客戶完成交易且主管機關查核時始知為陸資。

葉黃杞表示，公司曾因對子公司監督管理不周而遭受主管機關裁處，因此，對於特殊標的之鉅額交易，KYC（Know your customer）從嚴，並對集中度較高之融資控管採會議集體決策；稽核、法遵、風控內控標準規格高於內部及外部規範 。

(中國時報)

從未推翻股東會決議

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