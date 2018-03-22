南港、立院撥用 被批偷偷來

議員不滿北市府無償交換立法院、南港瓶蓋工廠的管理權，炮聲隆隆。圖為南港瓶蓋工廠土地重畫工程。（土地開發總隊提供）

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中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲去年與中央談定，擬用立法院市有地跟國產署交換南港瓶蓋工廠等5處國有地，不過去年市議會表決未過，北市府今年改走「無償撥用」方式，交換立法院、南港瓶蓋工廠管理權，讓議員不滿「偷偷來」；對此，財政局長陳志銘強調，撥用沒有涉及土地所有權移轉，未違反議會決議。

北市府去年盼用立法院土地，與中央交換5塊等值土地，將南瓶打造成青年創業基地，配合南港轉運站交通樞紐，納入東區門戶計畫一部分，不過屢遭議員質疑用蛋黃區換蛋白區，去年遭議會否決後，雙方尋求替代方案，決定分別撥用立法院、南港瓶蓋工廠管理權給對方，讓原先計畫可以進行。

議員憂利益輸送

北市府1月將撥用南瓶計畫書送往行政院，2月已獲同意，立法院的撥用計畫送得較慢，目前仍在行政院審查，一旦完成程序，立法院不必再付5200萬年租金給市府，市府也可使用南瓶做青創基地。

不過，議員汪志冰不滿說，當初議會否決換地案，就是不贊成這種利益輸送，現在市府竟偷偷來，視議會於無物，手法相當粗糙，若不將事件始末說清楚，府會關係恐又降到冰點。

未違反議會決議

陳志銘表示，「換地」涉及土地所有權移轉，屬於處分案，需經議會審查通過，處分後的好處是一勞永逸，雙方可切得乾乾淨淨，自從去年遭否決後，無償撥用一直都是備案。他強調，各行政機關撥用土地是很正常的程序，每年有上百件，依法本來就不必經過議會。

至於是否違反議會決議？陳志銘解釋，當初議會決議是「產權」不得移轉，現在則是管理權轉換，與決議不衝突，市府仍然保有立院土地所有權。

況且撥用有限定用途，若未來立法院搬家，原有撥用理由已不存在，市府就會收回管理權；反觀若南瓶日後不做青創基地，管理權也會返交中央。

台北市長柯文哲說，這是互為無償作用，都依法行政，「上次就是很尊重才去要求換地，換地不行才退而求其次，完全就是按照議會的意見再做。」對於議會批評不尊重府會關係，柯文哲竟回，「不會啦，我的府會關係一向都很好」。

(中國時報)

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