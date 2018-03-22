改善十大易肇事路段 見效

永和環河東路與光復街口改善前（下圖），路口車流量大，各方向轉向交織，汽、機車易碰撞。改善後（上圖），增設機車左轉專用道，分散車流。（葉德正翻攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

新北市交通局針對中和中正、錦和路口等十大易肇事路段提出212項改善措施，讓原本一年397件事故縮減到338件，年減事故率近15％，交通局表示，未來將持續針對事故熱點分析成因，依實際狀況對症下藥改善交通問題，並持續追蹤。

分析熱點成因對症下藥

新北市2017年公布十大易肇事路段，依序是中和中山路與中正路口、中和中正路與錦和路口、三重重新路與中正北路口、板橋南雅南路與遠東路口、永和環河東路與光復街口、新店區復興路與順安街口、中和中山路與建一路口、五股中興路與新五路口、新莊新北大道與思源路口、樹林區中山路與保安街口。

交通局專門委員朱建全表示，透過調整導引線、增繪紅線、行穿線、車道縮減標線、指向線、補繪標線及車道配置調整等，讓中和中正路錦和路口的年事故67件，大幅縮減到47件，事故減少率近30％，堪稱最成功路段。

連接台65線的南雅南路與遠東路口也是事故熱點，年事故件數達50件，交通局透過增設路名牌、內照式禁止左轉標誌，且在尖峰時刻南雅南路雙向禁止左轉遠東路，讓事故縮減到年41件。

中正路錦和路口最成功

另永和環河東路與光復街口肇事主因，是新店往板橋方向，左轉進入永和有機車、汽車兩股車流，路口車流量大且各方向轉向交織，汽、機車易生碰撞，造成機車騎士受傷事故頻傳。

(中國時報)

南港、立院撥用 被批偷偷來 清明連假 北宜國道客運82折

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。