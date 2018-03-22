改善十大易肇事路段 見效

2018年03月22日 04:11 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

新北市交通局針對中和中正、錦和路口等十大易肇事路段提出212項改善措施，讓原本一年397件事故縮減到338件，年減事故率近15％，交通局表示，未來將持續針對事故熱點分析成因，依實際狀況對症下藥改善交通問題，並持續追蹤。

分析熱點成因對症下藥

新北市2017年公布十大易肇事路段，依序是中和中山路與中正路口、中和中正路與錦和路口、三重重新路與中正北路口、板橋南雅南路與遠東路口、永和環河東路與光復街口、新店區復興路與順安街口、中和中山路與建一路口、五股中興路與新五路口、新莊新北大道與思源路口、樹林區中山路與保安街口。

交通局專門委員朱建全表示，透過調整導引線、增繪紅線、行穿線、車道縮減標線、指向線、補繪標線及車道配置調整等，讓中和中正路錦和路口的年事故67件，大幅縮減到47件，事故減少率近30％，堪稱最成功路段。

連接台65線的南雅南路與遠東路口也是事故熱點，年事故件數達50件，交通局透過增設路名牌、內照式禁止左轉標誌，且在尖峰時刻南雅南路雙向禁止左轉遠東路，讓事故縮減到年41件。

中正路錦和路口最成功

另永和環河東路與光復街口肇事主因，是新店往板橋方向，左轉進入永和有機車、汽車兩股車流，路口車流量大且各方向轉向交織，汽、機車易生碰撞，造成機車騎士受傷事故頻傳。

(中國時報)