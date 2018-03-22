中壢一號社會宅 重新招標

2018年03月22日 04:11 中國時報 呂筱蟬／桃園報導

桃園市中壢一號基地社會住宅統包工程再度上網招標，發包預算約48億元，興建至少1000戶，住宅發展處代理處長莊敬權說，此招標為流廢標後檢討招標文件及發包預算重新招標，考量近年大宗營建物價波動幅度較大，預算調動依目前營建市場行情價格增加2億元，希望廠商踴躍投標。

評委全公開 採最有利標

莊敬權表示，中壢一號社會住宅重新招標，採最有利標方式，透過客觀評選出最適合的優良團隊，評選委員也於招標文件內全數公開。他強調，近年來大宗營建物價波動幅度大，例如鋼筋調漲影響廠商投標意願，所以預算調動依目前營建市場行情價格調整。

另外，因應桃園作為國門之都，如市立美術館、市立圖書館總館等公共建築皆為創意造形的指標性建案，這次也將建築造型限制放寬，希望中壢一號成為融合大面積社區公園綠地的新地標。

美學綠建築 年底上線看

莊敬權說，中壢一號社宅為中興工程顧問股份有限公司規畫，目標打造創意美學綠建築實驗宅，此案土地面積2萬4000平方公尺，是桃園市第一階段社會住宅單一個案最大量體。

桃園市政府住宅發展處說明，目前尚有桃園區中路三號及蘆竹區一號兩社宅案招標中，社會住宅基本設備包括衛浴設備、廚具、冷氣、衣櫃、床鋪等固定式家具，移動式家具則由承租者自行購買。市府也制定智慧化維護管理系統，可線上看屋、申請，預計今年底就可上線

(中國時報)