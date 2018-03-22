民進黨初選熱 新秀進逼老將苦戰

2018年03月22日 04:11 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

民進黨市議員邱素貞採傳統戰法，以宣傳車穿梭大街小巷籲請選民再支持！

民進黨市議員江肇國擁有立委黃國書（右）、市長林佳龍（左）加持！（陳世宗翻攝）

「老將拚新秀、爭取黨提名！」民進黨台中市議員初選將於4月16日登場，共有8個選區辦理初選民調。面對新人挑戰，爭取蟬聯的市議員都高喊「苦戰」，除繼續努力耕耘基層外；透過宣傳車、看板、網路宣傳等增加曝光度，深怕初選敗北、就須再等4年。

爭蟬聯不易 戰況激烈

台中市民進黨登記黨內初選共44人，爭取35席提名，共有8個選區辦理初選，包括第4（后里、豐原區）、第6（西屯區）、第8（北屯區）、第9（北區）、第10（中、西區）、第11（東、南區）、第12（太平區）及第13（大里、霧峰區）選區，將透過民調決定提名人選。

民進黨定於4月16日至20日辦理民調，雖只是黨內初選，但各選區戰況激烈。如現任東、南區市議員邱素貞，后里、豐原區的翁美春，西屯區的陳淑華等，雖是老將，卻無女性保障名額的優勢，仍須先投入初選，才有機會投入年底大選。

北屯區邁向5連霸的曾朝榮，每天服務案就近20件，忙得人仰馬翻，相對投入初選拜訪的準備時間較少，讓支持者替他感到憂心。中西區的江肇國尋求連任，不僅要初選、還要面對新人擁有20％優勢的挑戰，才競選第2屆就高喊「苦戰」。

現任沒優勢 捉襟見肘

邱素貞、陳淑華、翁美春說，民進黨初選不僅現任沒優勢，面對新人輩出，讓她們備感腹背受敵。曾朝榮、江肇國指出，新人有派系奧援與資源加持，全力衝初選；老將還要參加大小會議、會勘等，能用在初選的時間捉襟見肘。

老將們只好透過宣傳車及臉書、簡訊、line等通訊軟體，強化文宣力道、增加曝光度，迎戰新人的進逼。

(中國時報)