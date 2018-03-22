建築園冶獎 南市三星報喜

南台灣建築盛事「2018年建築園冶獎」近日公布得獎名單，台南市共有佳里營頂、玉井望明及後壁仕安等3處獲得「社區文化景觀營造類」殊榮，前兩者都是南市都發局的綠社區輔導計畫對象。（南市都發局提供）

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中國時報
╱台南報導

「2018年建築園冶獎」3月起進入最後的實景勘查及決選，10多位相關專業領域的評審進行現勘訪查，主辦單位近日公布得獎名單，台南市共有佳里營頂、玉井望明及後壁仕安等處件獲得「社區文化景觀營造類」殊榮，其中營頂社區「紅磚仔的記憶」及望明社區「望明美術館」都是南市都發局的綠社區輔導計畫對象。

得獎者接受總統表揚

有南台灣建築盛事之稱的「2018年建築園冶獎」已經邁入第24屆，評選雲林以南各縣市大樓、透天及公共、校園建築及社區文化景觀等，有建築界奧斯卡美譽，今年度得獎者將擇期北上接受總統表揚。

南市都發局表示，去年度推動的台南市綠社區培力計畫，結合各大學青年學子，共完成15處社區環境改造工程，這次從建築園冶獎脫穎而出的玉井望明及佳里營頂社區在該計畫中分居第一及佳作，顯出該計畫頗有成效。

綠培力計畫成果豐碩

玉井望明社區執行綠美化多年，以該地區家戶早期均養豬維生做創意發想，打造紅磚內的豬編系列故事，今年度選擇進入社區的主要出入口處為改造點，將原先意象延伸，並增加可供民眾、遊客休憩的空間，成為社區台20線的入口意象。

佳里營頂社區則以老人、小孩的設計觀點出發，將原本閒置的空間，融合在地三合院旁的紅磚牆，打造成適合眾人休憩的場域，重現早期農業時代的人們，在紅磚瓦下、紅磚牆旁乘涼的景象，也打造出社區的新亮點。

(中國時報)

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