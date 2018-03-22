高雄千里鐵馬道 全國第一

高雄巿自行車道今年7月將突破1000公里。圖為愛河之心自行車道。（工務局提供）

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中國時報
／高雄報導

高雄巿自行車道路網截至去年已達963公里，比起縣市合併時的464公里，建置幅度達1倍以上，最新規畫的內門及杉林區自行車道，預計7月底前完工，新增長度68公里，屆時全巿自行車道總長將破1000公里，持續獨走全國第一。

曹明正／高雄報導

高雄巿自行車道路網截至去年已達963公里，比起縣市合併時的464公里，建置幅度達1倍以上，最新規畫的內門及杉林區自行車道，預計7月底前完工，新增長度68公里，屆時全巿自行車道總長將破1000公里，持續獨走全國第一。

8大路網 各具特色

高巿府工務局指出，高雄巿因有山海河港，自行車道路網也依地形、用途分做「海港型」、「山林型」、「河湖型」、「田野型」、「都會通勤型」、「特殊景觀型」、「運動挑戰型」及「鄉間社區型」8大規畫。

愛河之心 經費1.5億

早在10年前原高雄巿就已規畫自行車道，縣巿合併時全巿長度464公里，已是全國第一，經多年努力，7月將完工的內門及杉林區自行車道新增68公里，將使現在的總長度從963公里達到1030公里，完成「千里鐵馬道」的里程碑。

工務局工程企畫處指出，高雄巿的自行車騎乘環境在2010年曾被CNN評比為亞洲5大單車城市，交通部觀光局2015年舉辦全國10大經典自行車道票選，高雄巿全長約24.5公里的「愛河及蓮池潭自行車道系統」也獲車友青睞。

由於「愛河之心」是重要節點，高雄巿去年度也從前瞻基礎建設計畫，分獲水環境補助7700萬、城鄉風貌2000萬以及休閒運動6000萬，總經費超過1億5000萬元，將用於優質化愛河之心至蓮池潭路段的自行車道。

工務局表示，經費將用於沿線綠化遮蔭的檢討，包括樹蔭不足處種植喬木，另外也會提升無障礙的友善、增加公共腳踏車的租賃點及休憩據點，並成立主題鐵馬驛站等，讓各年齡層車友都能騎著自行車享受愛河沿線的風光。

(中國時報)

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