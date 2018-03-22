黎玉璽故居淪廢墟 柯先罰再說

2018年03月22日 04:11 中國時報 曾百村 、 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲21日參加中正區里長座談，會中文北里長陳余秀卿提案指出，海軍官舍黎玉璽將軍故居因軍方疏於照料，現在已變成廢墟一片，甚至還有流浪漢會到故居周邊便溺，造成環境髒亂及惡臭。對此，柯文哲指示文化局，先開一張罰單給國防部政治作戰局，後續大家再來談。

陳余秀卿指出，雖然美其名是將軍的故居，可是外觀看起來相當破舊，不僅沒有古蹟應有的風範，入夜之後感覺相當恐怖，甚至還有流浪漢便溺，反成當地環境一大問題。

文化局指出，黎玉璽將軍故居被列為古蹟，目前權責單位是國防部政治作戰局，雖然文化局多次行文給國防部有關單位，盼軍方可以將古蹟保存好，軍方卻稱沒有經費維護，就這樣「一直拖著」，導致現在故居環境變得很差，甚至成為遊民躲藏的地方。 不過這樣的說法，讓柯文哲不太滿意，他反問文化局，若軍方一直拖著，市府也拿他沒辦法，那事情是不是就要這樣拖下去？隨後柯文哲指示，在環境維護以及古蹟保存不當方面，先針對國防部開出一張罰單，之後若軍方不配合，就定期開罰單，這樣才有空間展開溝通及談判。

國防部官員表示，經市府環保局察看，黎玉璽將軍故居內部並無境髒亂，沒有開罰單，只有開勸導單；至於圍牆，已於3月2日會戡，由於官邸列為歷史建築，一磚一物都不能動，若要修補，需市府文化局同意，此外，黎玉璽將軍故居將配合做文資建物活化再利用。

(中國時報)