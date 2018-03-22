國民黨6個選區今辦民調 現任優先

2018年03月22日 04:11 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

台中市國民黨共有44人辦妥登記，預計將提名32席，有6個選區22日起至4月11日先辦理黨內初選民調；現任市議員擁有優先提名權，除張宏年、蘇慶雲不再角逐連任外，現任24席已獲提名；20日起與市長參選人盧秀燕展開巡迴問政說明會，期望「市長換人做、議員拚過半」。

國民黨原有7個選區要民調，分別是第2（清水、梧棲、沙鹿）、第5（潭子、大雅、神岡）、第7（南屯）、第9（北區）、第10（中區、西區）、第11（東區、南區）及第13（大里、霧峰）選區辦理民調。

國民黨台中市黨部書記長任杰說，其中6個選區22日起先做初選；第5選區因發生黨內檢舉事件暫緩，正由選監小組處理中。現任26席有24席已獲提名，其中現任張宏年、蘇慶雲不再參選連任；張宏年改由兒子張彥彤披掛出征，第14選區由冉齡軒、王綉滿2人報准參選。

任杰指出，國民黨提名採以現任為優先，新人若初選民調贏過現任，即視同提名可報准參選。如中西區應選3席，因無現任要參選連任，由3位新人車正道、張彥彤、陳駿霖進行初選民調，黨部將提名初選民調前2位！

任杰表示，北區應選3席，要提名2席，但現任只有陳政顯1席，由新人陳文政、洪子傑爭取其中1席；南屯區應選4席，要提名2席，現任有朱暖英、劉士州，但新人阮啟平、丁振嘉又登記角逐，只要有人初選贏過現任者，黨部就讓他報准參選。

(中國時報)