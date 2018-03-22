結合遊樂園、農莊 竹縣推深度旅遊

2018年03月22日 04:11 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

交通部觀光局與新竹縣政府，為了推廣在地深度旅遊，今年首度結合六福村主題遊樂園，以及在地特色產業，在4到6月、7至9月，推出2梯次「竹縣風情－六福同行」體驗遊程，結合遊樂園、農場、DIY等，以1日遊、2日遊等主題式規畫，期望讓遊客更認識在地風采。

新竹縣長邱鏡淳表示，首度結合遊樂園、農莊及客庄玩法，結合暢遊、人文與知性，期望親子共同參加，來到新竹縣賞光，帶走滿滿的快樂回憶。六福村營運總監鄒允中指出，「竹縣風情－六福同行」搭配六福村主題遊樂園今年推出的「一季一村玩慶典」活動，4到6月為「繽紛的動物派對」、7至9月則是「熱情的盛夏慶典」，結合在地達人導覽及體驗，也期望遊客滿載而歸。

「竹縣風情－六福同行」規畫多條路線，其中包含採果體驗、親釀古早味醬油、手做仙草凍，與農特產品業者、產銷班結合；另外還有2日遊行程，規畫以浪漫台三線延伸至北埔老街、峨眉湖等景點，甚至在第2梯次，還結合即將開幕、全台唯一的泰迪熊博物館行程，旅途充滿驚喜。

新竹縣政府也辦理產業整合平台，透過觀光產業資源、產業輔導及多元訓練課程，凝聚地方共識，並吸引人才回流，導入電子支付等模式，讓遊客玩得更輕鬆。另外也結合觀光護照，包含40家以上特約店家優惠，並推出暑假免費接駁車，往返竹東、合興車站，以及關西老街、六福村、新埔及湖口老街等在地知名景點，讓大眾運輸網絡更加密集、便捷。

(中國時報)