3路口、輕軌沿線 設違規照相

2018年03月22日 04:11 中國時報 劉宥廷 ／高雄報導 ／高雄報導

高市左營區博愛二路、裕誠路口肇事率高，被列為去年全市易肇事路口之一，交通局及交通大隊會勘後，增設最新道路停止線上投射雷射波幕，不僅取締闖紅燈，只要超越停止線，就會開罰。另輕軌沿線道路屢傳汽機車違規闖越，決定在前鎮環狀輕軌沿線2處，增設闖紅燈雷達照相器，23日正式啟用。

交大指出，3處新設的交通違規照相設備，主要針對輕軌沿線交通複雜度，以及檢討市區汽機車肇事率升高的路口；交大強調，並非搶民眾的荷包，主要嚇阻交通違規與事故，經多次會勘與評估，確定3處路口設違規照相設備。

交大統計，左營區博愛二路、裕誠路口，東向西道路限速50公里，2016年全年發生80件交通事故、57人受傷，去年全年發生69件交通事故、57人受傷，今年1至2月，已發生8件交通事故、7人受傷，道安會將此路段列管30大易肇事路口的第6名。

另前鎮區凱旋四路東向西至鎮興街口，限速50公里，該路口統計2016年全年發生51件交通事故、39人受傷，去年46件交通事故、40人受傷，今年1至2月，已發生2件交通事故、1人受傷，因該路口為輕軌沿線道路，屢傳汽、機車違規闖越，增設取締闖紅燈照相器。

同一路段的另一方向，即凱旋四路西向東至鎮興街口，肇事率也不低，統計2016年全年發生3件交通事故、3人受傷，去年1件交通事故，決定也增設1支照相設備。

(中國時報)