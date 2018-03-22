桃園5休閒農業區通過審查

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中國時報
／桃園報導

桃園規畫推動至少10個休閒農業區及100家休閒農場，目前農委會已審查通過5個休閒農業區，而在大溪地區，除了已通過的月眉休閒農業區，今年提出「台7桃花源休閒農業區」、明年提出「康莊休閒農業區」，期盼能夠順利通過審查，促進大溪地區休閒農業發展。

目前農委會已審查通過5個休閒農業區，包括觀音蓮花園休閒農業區、大園溪海休閒農業區、蘆竹大古山休閒農業區、龍潭大北坑休閒農業區及大溪月眉休閒農業區，市府表示每個行政區不受限只提報1個休閒農業區，例如蘆竹將來預計發展坑子溪休閒農業區，新屋在永安漁港以南規畫海洋客家休閒農業區、永安漁港以北規畫農博休閒農業區等。

鄭文燦表示，大溪區先前已通過月眉休閒農業區，目前接續規畫設立「康莊休閒農業區」及「台7桃花源休閒農業區」，其中「康莊休閒農業區」位於康莊里、義和里，經整體規畫後，未來可結合溪洲低碳轉運中心、石門水庫跨域亮點計畫，讓大溪在地旅遊更加完善。

大溪農業有許多特色，包括稻米、蔬菜、瓜果、花卉、韭菜、綠竹筍等，大溪也獲得全國10大蔬菜產銷班獎項，也得到許多有機蔬菜及有機稻米認證，未來大溪除了文化旅遊，休閒農業、生態旅遊也是不錯的方向，亦可將遊客人潮從老街向周圍分流。

(中國時報)

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