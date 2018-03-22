製禽流感假藥 黑心業者收押

友善列印
中國時報
／綜合報導

雲林地檢署查緝黑心禽流感偽藥，在雲林、桃園、彰化破獲國內首宗以染病鴨、鵝血液製造禽流感血清偽藥，並由專業人員組成「注射隊」四處向養禽場兜售，銷售金額上億元，不法獲利初估2000餘萬元，目前已向法院聲押獲准8人，全案持續擴大偵辦中。

雲林地檢署檢察官於2017年間偵辦黑心豬疫苗案件時，發現有不肖業者組成「注射隊」，向養鴨業者兜售黑心禽流感動物用偽藥，檢察長鄭銘謙獲報後立即指示主動立案偵辦。

經檢察官何金陞指揮辦案人員布線蒐證，今年3月15日查得雲林縣東勢鄉吳姓父女自2015年間起，向養禽場收集感染禽流感後仍存活的禽類血液，利用離心機將血水與血塊分離出血清，再添加抗生素等不明藥物，製成號稱可預防禽流感的黑心禽流感動物用偽藥。

吳姓父女將每瓶容量500毫升偽藥，以230元價格出售，再由經營動物用藥的江姓姊妹組成「注射隊」，前往雲林、嘉義、南投、彰化等地區幫養禽場的禽鳥注射偽藥。

辦案人員發現吳姓父女在倉庫廁所製造血清偽藥並存放，其地面滿是血水，環境髒亂不堪，用來製作血清的染病禽隻甚至患有腫瘤疾病，令人怵目驚心。

桃園張姓屠宰業者與吳姓父女有生意往來，見偽藥有利可圖，去年加入吳姓父女的販製偽藥行列，並將自己飼養但已染疫的禽隻變賣，不到1年不法所得即超過千萬元。

辦案人員再循線查出彰化縣余姓養鵝業者，以同樣手法製造黑心禽流感動物用偽藥，3月19日前往彰化搜索偽藥製造廠與住處，帶回余嫌等5人。

檢方依違反動物用藥品管理法第33條製造動物用偽藥罪嫌，且有勾串共犯及證人等事由，向法院聲請羈押相關犯嫌，目前共有余嫌、張嫌、吳姓父女等8人羈押禁見。

辦案人員表示，此次查扣的偽藥共544瓶，以每瓶可注射1000隻禽鳥計算，可讓54萬隻禽鳥成為帶有病毒的保毒動物。保毒動物是指身上帶有病毒、但外表看不出染病的動物，恐造成防疫漏洞，帶來更嚴重災情。

(中國時報)

桃園5休閒農業區通過審查 金崙大橋速限50 民怨龜速

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。