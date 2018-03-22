製禽流感假藥 黑心業者收押

2018年03月22日 04:11 中國時報 張朝欣 、 馬瑞君 ／綜合報導 ／綜合報導

雲林地檢署查緝黑心禽流感偽藥，在雲林、桃園、彰化破獲國內首宗以染病鴨、鵝血液製造禽流感血清偽藥，並由專業人員組成「注射隊」四處向養禽場兜售，銷售金額上億元，不法獲利初估2000餘萬元，目前已向法院聲押獲准8人，全案持續擴大偵辦中。

雲林地檢署檢察官於2017年間偵辦黑心豬疫苗案件時，發現有不肖業者組成「注射隊」，向養鴨業者兜售黑心禽流感動物用偽藥，檢察長鄭銘謙獲報後立即指示主動立案偵辦。

經檢察官何金陞指揮辦案人員布線蒐證，今年3月15日查得雲林縣東勢鄉吳姓父女自2015年間起，向養禽場收集感染禽流感後仍存活的禽類血液，利用離心機將血水與血塊分離出血清，再添加抗生素等不明藥物，製成號稱可預防禽流感的黑心禽流感動物用偽藥。

吳姓父女將每瓶容量500毫升偽藥，以230元價格出售，再由經營動物用藥的江姓姊妹組成「注射隊」，前往雲林、嘉義、南投、彰化等地區幫養禽場的禽鳥注射偽藥。

辦案人員發現吳姓父女在倉庫廁所製造血清偽藥並存放，其地面滿是血水，環境髒亂不堪，用來製作血清的染病禽隻甚至患有腫瘤疾病，令人怵目驚心。

桃園張姓屠宰業者與吳姓父女有生意往來，見偽藥有利可圖，去年加入吳姓父女的販製偽藥行列，並將自己飼養但已染疫的禽隻變賣，不到1年不法所得即超過千萬元。

辦案人員再循線查出彰化縣余姓養鵝業者，以同樣手法製造黑心禽流感動物用偽藥，3月19日前往彰化搜索偽藥製造廠與住處，帶回余嫌等5人。

檢方依違反動物用藥品管理法第33條製造動物用偽藥罪嫌，且有勾串共犯及證人等事由，向法院聲請羈押相關犯嫌，目前共有余嫌、張嫌、吳姓父女等8人羈押禁見。

辦案人員表示，此次查扣的偽藥共544瓶，以每瓶可注射1000隻禽鳥計算，可讓54萬隻禽鳥成為帶有病毒的保毒動物。保毒動物是指身上帶有病毒、但外表看不出染病的動物，恐造成防疫漏洞，帶來更嚴重災情。

(中國時報)