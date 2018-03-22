金崙大橋速限50 民怨龜速

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中國時報
／台東報導

新建的台東南迴公路金崙大橋完工通車後，速限只有50公里，民眾反映，道路拓寬車速卻變慢，很不合理，連續假期容易造成塞車；縣警局交通隊說明，該路段北向車道2線道縮減為1個車道，如果車速太快容易造成危險，俟明年全部拓寬完成後，將會對速限再行檢討。

去年10月15日完工通車的南迴金崙大橋，長3.25公里，東臨太平洋、西據大武山，擁有無敵海景，被譽為「全台最美高架橋」，但是速限僅限50公里，有民眾乾脆改走現在已經幾乎沒車輛的舊路。

縣議員林參天21日在縣議會臨時會質詢時表示，有民眾反映，南迴公路拓寬，車速反而更慢，連續假期更容易塞車，這麼好的交通建設，為什麼速限卻這麼低，令人納悶。

交通隊長張國棟說明，金崙大橋全線為4線道，但是北端仍在實施拓寬工程，車道縮減為2線道，如果車速太快，容易發生車禍，而且橋面風大，車速太快也會引發危險，考量交通安全，公路總局暫將速限訂為50公里，俟該路段拓寬工程明年完工後，會與相關單位再行檢討是否放寬。

交通隊表示，該路段道路筆直、寬敞，車速偏快，今年1月底已在金崙大橋南端紅綠燈交通號誌下設置固定式測速照相，1個半月下來，約有100件違規，平均1天不到10件，雖然違規事件不算多，但是民眾還是不要跟自己的荷包過不去。

(中國時報)

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