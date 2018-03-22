世界搏茶會 特色茶區飄異國風

2018年03月22日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

「2018世界搏茶會」正在嘉縣蒜頭糖廠西側倉庫區舉行，除標榜可以品嘗嘉義最道地的好茶，及世界各地茶壺器具展售外，縣府還特別規畫Tea Bar創意茶食區，把不同的茶元素帶入食材之中，其中波斯品茶區讓來參觀的遊客近距離體驗中東特色茶飲與茶文化，充滿異國風情，特別吸睛。

縣府指出，今年的世界搏茶會為增加餐食區的豐富度，展現Tea Bar創意茶食區的多元魅力，首次引進具中東特色的波斯品茶區，端出傳統波斯紅茶，搭配與茶師的情境互動，讓民眾難得貼近感受波斯當地的茶文化，強調茶食區的體驗，不單單是茶藝文化的相互交流，更是國家文化的傳遞和相互了解。

至於國際茶道展演，欲把多樣化的茶學文化傳遞出去，縣府今年邀請日本薄茶點前、韓國茶禮、中國、台灣、西藏和波斯茶藝，由國際表演團隊以多元化方式演出，從茶藝之道、茶舞之勁、茶樂之音等3大主題，不同角度呈現茶文化精神。

縣府表示，19日起為期10天的搏茶會以「韻雅境德」為主軸，精心打造6大展館茶藝術空間，7大地區世界茶文化表演，48席文人與特色茶空間，以及全台獨家跨界茶藝術展演，力邀民眾把握機會來蒜頭糖廠，欣賞現場精心設計的品茗空間與茶藝形式，來嘉喝好茶，吃好食。

(中國時報)