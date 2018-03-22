桃園火車站 周邊環境微整型

桃園市政府向交通部公路總局申請代管橋下空間，在三民陸橋周遭闢建可停放314部機車的機車停車場。（葉臻攝）

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中國時報
／桃園報導

桃園市政府交通局與水務局、都發局等局處聯手，以「微整形」方式改善桃園火車站周邊環境，包括利用路橋下空間、公有土地、憲兵隊停車場畫設汽機車停車格，並針對指定路段增設實體人行道，將閒置車站廁所改建成鐵馬驛站等規畫，讓市民有更好的生活環境。

桃園市政府交通局攜手工務局、桃園區公所、教育局和財政局共7個局處單位，針對桃園火車站至慈護宮、南門國小一帶的周邊進行鄰里改造，以「微整形」的方式，調整閒置空間的運用，並加強交通工具與交通動線的便利性。

交通局表示，市府自2015年拆除中正路人行地下道、拓寬三線道後，便展開跨局處的站前環境改善任務，改善工程從站前圓環交通動線開始，經過慈護宮，一路到南門國小規畫就學通道，沿途橫跨武陵、文明、文化、南華、南門、玉山、豐林共7個里。

目前完整的「微整形」包括桃園火車站前交通動線調整、桃園舊火車站內鐵馬驛站、長壽街人行道、三民陸橋下機車停車場、舊憲兵隊停車場和南門國小通學環境改善等工程。

桃園市長鄭文燦表示，「微整形」中停車空間、人行道和鐵馬驛站是3大重點，預計完成後能替桃園火車站周邊增加463個汽機車停車位，2年內則會進軍市區，例如後巷美化等措施，讓市容變美，民眾生活也更方便。

交通局表示，市府與台鐵協調後，將舊火車站區閒置的廁所改造成提供輪胎打氣、簡易維修及遮風避雨的鐵馬驛站，並向交通部公路總局申請代管橋下空間，在三民陸橋周遭闢建可停放314部機車的機車停車場。

近期也已向鐵路局協商取得用地設置實體人行道，在民族路與三民路間打造一條安全的人行步道，預計4月份進行施工，復興路上原閒置的憲兵隊廳舍，工務局歷經2個多月的拆除整地後，交通局也完成委外經營的程序，將於4月1日正式營運。

(中國時報)

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