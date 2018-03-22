福衛五號與火箭 相遇在雲林

2018年03月22日 04:11 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

國家太空中心首次下鄉舉辦太空圓夢計畫，第一站選擇雲林，運來福衛五號模型，及開辦太空體驗營。這次活動因運費高昂，該中心原打算選4所國中展示，縣府教育為讓更多有興趣學生參與，拜託省下搬運器材費用，改補助各校搭遊覽車，共27校近700名學生報名。

國家實驗研究院太空中心是我國太空研究機構，負責研製人造衛星，2013年起也進行太空科學教育，多以都會區大學生、高中生為主。在立委李麗芬請命縮短城鄉差距下，太空中心2018年起展開偏鄉太空科學教育植耕課程，雲林縣是首站。

縣府教育處規畫山線學校3月19日至4月3日前往鎮東國小、海線學校4月10日至25日到崇德國中參訪，除展示福衛五號衛星1：2模型及1：10火箭模型，還有4梯次體驗營。

21日開幕式國家實驗研究院長王永和、太空中心副主任余憲政、縣長李進勇都到場，共同發射水火箭象徵福衛五號升空，活潑宣示啟動。

李進勇說，不要說太空，偏鄉教育什麼資源都欠缺，太空中心能夠把帶來太空教育是非常難得的機會，希望也允許鄉親參觀。

他說，幾十年前斗六地區有一個大型遊樂場為了招攬遊客，運來飛機的空殼，居然吸引很多人買票，可見偏鄉對現代科技認知的欠缺與渴望。

(中國時報)