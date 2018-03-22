國民黨議員提名超保守 郝開炮

2018年03月22日 04:11 中國時報 王正寧 、 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

國民黨台北市黨部周二通過年底議員參選席次，確定僅提名31席，未達現有議會總席次63席的半數，遭質疑比原先「保守規畫」的提名還要保守，因為全數當選也無法獨立爭取正副議長，形同「棄守台北市議會」。台北市前市長、國民黨副主席郝龍斌忍不住開炮，提名的選戰策略有問題。

吳敦義「尊重地方」

「超保守」提名也引發中常委關注，黨主席吳敦義對此裁示，台北市長跟議長都要贏，但關於議員提名的席次中常會只能關心，應該尊重地方黨部。

郝龍斌表示，選舉策略委員會曾逐一盤點北市議員選舉情勢，原本估計應可提名過半，為什麼最後卻不到半數席次？他說，要再了解，對於通過這樣的版本，他事先並不知情，他也很意外。

郝龍斌強調，選戰應該要有策略以及相關數據做判斷，國民黨在2014年台北市議員選舉提名34席，如今數據顯示國民黨氣勢絕對更好，為何還保守提名不過半，選戰策略有問題、不妥當。

郝龍斌批評，如此不僅會讓民進黨選得太輕鬆，也無法宣示國民黨要拿回台北市的決心，因此，他一定會跟吳敦義反映此事。至於傳出為此動怒，甚至考慮辭副主席，郝則回應，「沒有到這個地步」，但這次台北市的選戰策略及提名方式必須清楚說明。 為了吸引青年參政黨，國民黨祭出「提名現任加一、新人民調加權」做法。但在現任議員強勢介入下，各縣市多採保守提名，致傳出不少新人選擇脫黨參選，讓挹注新血的美意大打折扣。

黨部「力拚全壘打」

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹說，提名額度是經審查小組開會決定，會中有表達港湖區具「坐4望5」潛力，可多提1席，不過委員認為過去均是4席穩定當選，不應超額提名，最後合議決定少1席。她強調，提名席次雖不如預期多，仍會力拚全壘打，後續也會有配套的選舉策略。

(中國時報)