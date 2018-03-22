朱立倫批能源政策太模糊

2018年03月22日 04:11 中國時報 王揚傑 、吳岳修／新北報導 、吳岳修／新北報導

新北市長朱立倫21日出訪大陸前，再批中央政府近來核二廠2號機重啟、深澳燃煤電廠新建的能源政策，呼籲中央不要用模糊的一些字眼掩蓋事實，只有透過明確的溝通，讓民眾知道真相是什麼，才能對台灣未來能源政策有信心，市府也會跟民眾站在一起。

質疑核廢何去何從

針對核二廠2號機將重啟，朱立倫表示，核二廠2號機當然是在法定的範圍之內，但大家最關心的是核能的安全跟核廢的去處，尤其中央一再聲稱核一、核二即將要除役，不應只想要解決目前的問題，頭痛醫頭，而沒有想到未來真正的關鍵，核廢的何去何從，這才是重點。

對於中央是否應該要重新檢討最近的能源政策，朱立倫說，日前他和行政院長賴清德提到，核能的重啟或是現在的深澳電廠，或者是最近談到的綠能，每項要有完整的策略。就像我們看到核二本來不重啟，現在重啟，而同時又宣布深澳燃煤電廠的新建，對於整個汙染又要造成很大的影響。

汙染程度到底如何

朱立倫強調，大家一定會問為什麼燃煤是唯一的選擇？那燃氣呢？或者是汙染的程度到底是如何？所有的資訊，台電也好，經濟部也好，或行政院也好，政府有責任讓全民知道。

稍晚朱立倫在出席106年度新北市衛生保健績效卓越表揚大會時，仍心繫深澳電廠可能帶給民眾的健康危害，再次批評中央及台電用11年前通過的環評讓深澳電廠強渡關山的做法，「新北市絕對不會接受」。

朱立倫認為，在講求環保與健康的時代，中央卻仍執意設立高汙染的燃煤電廠，這是全民最大的疑慮，甚至還拿11年前的環評，要把還是空地的深澳電廠強行通過。

他要求行政院、經濟部跟環保署應該要說清楚講明白，否則民眾無法接受，新北市也絕對跟民眾站在一起。

(中國時報)