國民黨基隆市議員初選 19人登記

2018年03月22日 04:11 中國時報 李其樺 ／基隆報導 ／基隆報導

國民黨基隆市議員初選提名作業21日登記截止，共有19人完成登記，國民黨基隆市黨部表示，後續將由各區黨部召開提名審查會議，審查登記同志資格，建議各區提名額度及提名名單，逐步進行提名作業，預計在4月底前完成提名。

「媽祖婆」推女兒接棒

2014年九合一大選國民黨基隆市黨部共提名23人（含原住民），最後當選14人。年底大選有4名現任議員確定退休，除張漢土、陳江山放棄連任外，韓良圻將交棒給兒子韓世昱，蟬聯8屆市議員的「媽祖婆」鄭林清良，將由女兒鄭愷琳接棒參選。

國民黨基隆市黨部昨天公告完成黨內的登記名單，分別為仁愛區張芳麗、莊榮欽、曾紀嚴，中正區呂美玲、藍敏煌、張淵翔，信義區何淑萍、韓世昱、江鑒育，中山區宋瑋莉、莊敬聖，安樂區鄭愷玲、秦鉦、俞参發、林沛祥，七堵區蔡旺璉，暖暖區連恩典、余冠龍及蔡長宏，等於有11名現任市議員和8名新人登記。

11老將8新秀爭提名

另外，國民黨基隆市黨部指出，七堵區婦女保障名額1席及原住民1席因未有黨內同志領表登記，未來將採取徵召方式提名適當人選參選，讓優秀的同志能為基隆市民服務。

國民黨基隆市黨部表示，關於各區提名額度和名單，預計由各區黨部召開提名審查會議後，預計會提名19至21人，最快會在4月底前出爐；希望在以議會席次過半前題下，將當選席次最大化，讓所有提名同志都能順利當選，爭取為基隆市民服務機會。

(中國時報)