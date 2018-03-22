竹市砸8200萬 蓋左岸棒球場

2018年03月22日 04:11 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市立棒球場正大幅整建中，三級棒球賽事只能仰賴虎林棒球場，場地負荷量過大，市府為此將投入8200萬於頭前溪高灘地打造左岸棒球場，另有滑板公園及活動綠地的綠色廊帶，滿足大新竹地區對運動的需求。

近期改造河岸景觀

市長林智堅21日為「新竹左岸」舉行開工儀式，並在頭前溪高灘地巡視興建計畫。他說，現代人將運動視為重要的生活方式，新竹左岸運動廊將會是連接大新竹地區民眾的重要活動據點，也讓三級棒球能有充分練習、比賽空間。

林智堅表示，此工程搭配市款總計投入8200萬於頭前溪高灘地「新竹左岸」，打造滑板公園、左岸棒球場及廣大活動綠地與運動廊帶。另舊港草原、左岸出入口改善工程也將在近期開工，是近30年來，新竹市投入最多經費的河岸景觀改造工程。

串聯打造微笑水岸

環保局長江盛任說，河濱公園新建置的左岸棒球場，是將現有狗狗公園遷移到頭前溪橋下旁，面積逾1萬平方公尺，體育規格完善，包含內野紅土區，場外也配合設置球員休息區、裁判休息棚暨紀錄台、觀眾看台區、2座牛棚等。

不少年輕人引頸期盼的滑板公園，則將設置在橋墩下，可有效阻擋夏日豔陽，場地設置火山台、三面台、A字台、J台、斜坡道、階梯等相關設施，乘著滑板能從不同角度的場地表面，享受起跳、翻躍、沿障礙物橫刷板身，將是滑板族群最佳活動場地。

水利署在此計畫中提供大力支持，繼「前瞻基礎建設水環境計畫」第一階段核定4.8億，近期再獲二階段2.5億，預計投入前瞻7.3億經費串聯新竹左岸、南寮漁港、17公里海岸線打造「微笑水岸」。

(中國時報)