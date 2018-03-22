慶祝兒童節 4月好康玩到翻

2018年03月22日 04:11 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

台中市政府今年以「花young童年 活力無限」為主題，慶祝兒童節！從4月1日至30日提供轄內多處免費或優惠的休閒遊樂場所、自然生態場域、動手做體驗活動，讓家長帶兒童一起出遊體驗；並補助偏鄉學生到科博館、國美館、歌劇院等景點參加生活體驗營，歡度難忘又有意義的節日。

台中市教育局長彭富源表示，中市今年兒童節系列活動特結合花博元素，辦理生活體驗營、科學教育園遊會及模範兒童表揚大會等活動；21日由副市長林依瑩與各界一同為慶祝兒童節系列活動揭開序幕。

副市長林依瑩揭幕

林依瑩說，去年市府為兒童節舉辦的生活體驗活動受到各界熱烈回響，今年特結合新聞、文化、社會、觀旅、經發等跨局處，規畫一系列好玩又有意義的活動；並結合44家優良廠商，將花博GNP精神發揮得淋漓盡致，從3到4月讓大台中充滿快樂的兒童節歡慶氣氛。

3大活動貫穿4月

林依瑩指出，今年也擴大舉辦模範、健康兒童表揚大會暨嘉年華，透過典範表揚讓孩子有更好的學習，也讓孩子除課業學習外，能透過多元的兒童節系列活動擁有特別的體驗，培養孩子獨立自主、品格素養的成長。

教育局強調，今年兒童節系列活動有「花漾生活─知性行旅」、「花漾有美─追真求善」、「花漾有品─喜樂承德」3大項；並於3月29日在台中市港區藝術中心擴大舉辦模範、健康兒童表揚大會暨嘉年華，現場設置好玩關卡，讓學生歡度兒童佳節。

(中國時報)