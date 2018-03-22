收復彰市藍天 張東正扛重任

2018年03月22日 04:11 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

年底五合一大選，彰化市戰況激烈，國民黨21日在彰化市黨部公布黨內初選民調結果，縣議員張東正以平均支持率62.93％勝出，政治素人黃尊新則獲37.07％，張東正確定將代表國民黨與民進黨籍林世賢角逐市長寶座。

彰化市是彰化縣內最大票倉，市長寶座藍綠都不只一人爭取，民進黨上月底就已確定將提名縣議員林世賢；最早表態參選到底的縣議員張東正，因黃尊新在最後一刻登記初選，提名一波三折，經過18至20日連3天電話民調後定調。

張爭取黃尊新支持

張東正表示，彰化市未來的發展要靠大家一起共同來努力，希望能爭取黃尊新支持，把彰化市贏回來，泛藍要整合、團結一致，才能得勝。

黃尊新說，張東正從政歷練豐富，自己短短3周能衝出這種成績已很滿意，未來不排除繼續參政，是否換跑道選要再聽聽支持者建議；身為仍在執業的眼科醫師，時間分配還是回歸醫師本業，以看診服務患者為主。

對決民進黨林世賢

面對對手林世賢，張東正強調，會把該做的、該規畫的做好，相信選民眼睛是選亮的，會自己判斷、做最明智的選擇。林世賢則恭喜張東正，稱其為可敬對手，盼雙方多端出政策牛肉讓選民選擇，來場君子之爭，而不是相互攻訐抹黑。

彰化縣幾大票倉市鎮首長選情，員林市游振雄對上陳秋蓉，鹿港鎮則由藍軍代表會主席許志宏對上綠軍連任5屆代表潘順良；日前在第一選區縣議員黨內初選失利的民進黨新人黃建閎，21日則出人意表前往縣黨部完成和美鎮長補缺額提名登記，將挑戰尋求連任的阮厚爵。

(中國時報)