出巡行宮 記錄城隍神轎之美

2018年03月22日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義城隍廟鎮廟之寶「城隍神轎」，今年榮獲文化部審議指定為國家「重要古物」，賦與神轎珍貴文化資產身分與殊榮，為彰顯93年歷史神轎的文化價值，廟方特地出版《出巡行宮─精雕畢現嘉義城隍使司神輿》專書，讓各界從書中了解神轎的時代意義與神聖使命，也觀賞神轎鬼斧神工之美。

《出巡行宮》有考證

昨在《出巡行宮─精雕畢現嘉義城隍使司神輿》新書發表會上，作者林仁政指出，城隍神轎「八獅座武轎」，日據時代被稱做「城隍使司神輿」，22年前北上參與第1次民選總統就職典禮後榮退，2008年登錄為嘉義市一般古物，但經過他仔細探究，認為神轎的價值絕不僅如此，主動建議廟方應申請國家重要古物，果然成功獲得文化部指定，也讓這頂神轎成為故宮國寶之外，全台第3件為民間所收藏的「重要古物」。

林仁政說，經過科學分析和考證後，發現城隍神轎雕造基礎就像縮小版寺廟建築，不僅材質珍貴耐用，神轎上「內枝外葉」、「曲繞透視」等工藝技術，除融合西洋式的列柱、迴廊結構採中西合璧呈現，亦反映特殊時代下的雕刻特色，尤其人物精雕，栩栩如生，日據報紙《臺灣日日新報》，更以全台第一神轎稱之。

寺廟建築縮小版

出席發表會的嘉義市長涂醒哲指神轎通過歷史、文化、藝術、科學價值等考驗，才成就出古物身分，而城隍廟及嘉義市其他地方，還有許多珍貴文物等待被注目，希望此書的發行，可以創造觀光旅遊新契機，嘉義市議長蕭淑麗更稱城隍廟擁有全台第一頂國家「重要古物」，顯見廟方對文物保存有多重視。

專業攝影凸顯價值

為讓更多人認識這頂神轎的工藝價值，廟方特別邀請專業攝影師重新拍攝照片，導入專業美編，融合科學報告的概念出版這本限量專書，鼓勵民眾以贊助方式把好書帶回家。

(中國時報)