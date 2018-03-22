汰換舊機車 議員籲加碼補助

國民黨議員聯合質詢，質疑免費搭公車對空汙改善成效小，建議市府加碼補助汰換二行程機車。（林宏聰攝）

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中國時報
／高雄報導

高雄秋冬空汙嚴重，環保局花2億多空汙基金補助免費搭捷運、公車3個月，藍營議員21日炮聲隆隆，質疑運量雖增，卻毫無改善空品效果，黃紹庭更建議，應以相同金額加碼補助汰換二行程機車，環保局長蔡孟裕則回應，將再深入研議。

運量增卻沒成效

去年12月至今年2月底免費搭乘大眾運輸工具，3個月花費空汙基金約2億5000萬，中央補助近7000萬元，高市府等於出資1億8000萬，國民黨議員蔡金晏、曾俊傑、黃香菽、李眉蓁、黃紹庭、陸淑美等人聯合質詢，質疑免費搭車對空汙改善毫無效果。

蔡孟裕解釋，車輛排放汙染物主要是一氧化碳、碳氫化合物，經統計，高市2個交通測站復興站、鳳山站，免費搭車期間空汙改善率約1成，另外，捷運、客運、公車等運量也比去年同期增加25％左右。

黃紹庭說，環保局針對淘汰二行程機車僅補助1000元，「連輪子都買不到」，補助免費搭公車、捷運只是治標，已花費近2億，他建議環保局花同樣預算，加碼補助汰換二行程機車、新購電動機車，才是真正治本。

爭取空氣清淨器

前鎮小港選區議員曾麗燕則指出，小港石化工廠多、居民普遍騎機車，空汙是全市最嚴重，而小朋友呼吸頻率快，受空汙危害最深，呼籲環保局編列預算替小港的國小教室裝空氣清淨器。

蔡孟裕雖承諾再研議是否加碼補助汰換二行程機車，但也坦言相關辦法從2016年訂立，逐年減少，再加碼對先前汰換的民眾不公平，或許可改為加碼補助新購電動機車；至於國小加裝空氣清淨器，他表示將與教育局深入研商，尋求合適的校園空汙防治辦法。

(中國時報)

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