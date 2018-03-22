小抹香鯨擱淺 師生打氣

獸醫師為小抹香鯨抽血送檢，為牠診療。（台北市教育局提供）

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中國時報
／台北報導

學校裡有活鯨魚！台北市海洋教育資源中心與中華鯨豚協會合作的鯨豚救護中心，於關渡國小收容擱淺的小抹香鯨，開啟台灣鯨豚救援與學校合作的首例，關渡國小也藉此機會為全校學童進行鯨豚救援與生命教育，讓孩子們就近觀察小抹香鯨。

20日第二海岸巡防總隊磺港安檢所隊員巡邏時，在金山青年活動中心沙灘發現1隻侏儒抹香鯨擱淺，送往關渡中華鯨豚協會工作站。而北市海洋教育資源中心設在關渡國小，2年前與中華鯨豚協會簽訂「鯨豚救護合作協議」，萬一北台灣有鯨豚擱淺時，可以設緊急救護復健站，以提升救援存活率。

關渡國小表示，接獲來電需緊急成立鯨豚擱淺救援復健站，便立即組裝救護池。20日傍晚6時左右小抹香鯨送達，該抹香鯨身長約280公分，是成熟的雌性個體，呼吸每5分鐘22次，心跳每分鐘62下，因為有躁動、無外傷、較瘦，獸醫師評估暫無法野放，需後送復健。

經過一夜的照護，目前小抹香鯨的狀況已能浮、能游、能平衡、也完成第一次灌食，待血檢的報告出來，將再更進一步治療。

關渡國小也藉此在21日進行全校學生鯨豚救援與生命教育，除了以班級為單位分批現場觀察外，還架設現場救援即時錄影，讓全校師生隨時可看到小抹香鯨的狀況；這是國內鯨豚救援與北市學校合作首例，讓大家看到小抹香鯨的狀況，並為小抹香鯨加油、打氣。

(中國時報)

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