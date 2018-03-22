朱訪大陸 關心三台生活

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中國時報
／新北報導

新北市長朱立倫21日下午啟程前往大陸南京、蘇州、上海等地訪問，上午他出席活動時表示，此次主動安排6場針對台生、台商和台胞的座談會，關心他們在大陸的工作或生活，並持續給予協助，不應受當前政治氛圍的影響；此外，朱說他是第一次到南京，當然要去中山陵祭拜國父。

由於台北市與上海市的雙城論壇卡關，媒體詢問朱立倫選在這個時間點，是否是想建立一個與對岸的管道？朱立倫表示，7年多來，上海市來新北拜訪7次，江蘇省來了15次，在考量雙邊的時間，覺得這個時間是很好的時間回訪。

朱立倫說明，此行是在大約在2周前向陸委會提出申請，經過陸委會嚴格的審查，市府也是不斷地補件，都符合相關的規定。

朱立倫說，在長江三角洲有將近60萬的台商、台生和台胞，其中有非常多的新北市民居住，除透過這個機會跟大家拜個晚年，也安排6個場次專門針對台生、台商或台胞座談，了解他們需要關心、需要服務的，可以轉達給當地的地方政府，或是在地做好服務工作。

媒體續問朱立倫針對「三台」拜訪，是否有拉抬年底選情的考量？朱立倫說，長期以來社會大眾覺得兩岸的政治氛圍影響台生、台胞和台商在大陸的工作或生活，但我們對於自己的同胞，不應該受到任何的政治氛圍的影響，而要持續關心、持續予以協助，與年底選舉沒有直接的關係。

朱立倫說，這是他第一次到南京，所以當然會到中山陵祭拜國父，還有中華民國總統府在南京的舊址，這是很有意義的。

朱立倫參訪行程包括南京、蘇州、崑山及上海，預計下周一（26日）晚上返國。

(中國時報)

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