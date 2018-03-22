味覺饗宴 體驗法國好滋味

2018年03月22日 04:11 中國時報 范揚光 ／桃園機場報導 ／桃園機場報導

《味覺．法國》活動21日在諾富特飯店舉行，這也是法國在台協會連續第4年在台灣舉辦的全球性美食盛宴，出席人士對於精緻而又豐盛的法國料理莫不留下深刻印象。

《味覺．法國》活動是由法國外交部與名廚亞蘭·杜卡斯聯手發起，並在2015年舉辦首屆活動，每年3月21日全世界各地的法國餐廳以特製菜單招待食客，讓大家體驗法國料理的精華。今年全球共有3000多名主廚共同響應，全台參加的餐廳更多達16家，可說盛況空前。

本屆活動菜單是由諾富特法國主廚馮希斯．波維所設計，部分料理中的小黃瓜、馬鈴薯及地瓜特地選用桃園在地生產的優質食材。法國在台協會主任紀博偉致詞時說，桃園是台法之間重要的橋梁，而法國菜與桃園市的共同點就是文化多元，他相信兩地間的交流可以激發出更多火花。

桃園市長鄭文燦表示，桃園市近年來與法國的城市交流頻繁，本月29日桃園市將與「法國矽谷」格勒諾布爾大都會區簽訂經貿交流協議（姊妹市），此外，睽違20年，法國航空將與華航合作，復航台北─巴黎直飛航線，日後不但能促進台法間的觀光產業，更有利桃園與法國之間的合作交流。

鄭文燦也預告，4月14日到20日，桃園農博國際友好展區將推出法國周活動，現場將有百坪薰衣草花海，並提供法國紅酒、法國起士乳酪試吃、法國街頭藝人表演等充滿法式經典的活動，屆時歡迎大家蒞臨。

(中國時報)