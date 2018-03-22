清朝和尚墓碑 水月庵挖到寶

嘉義縣南壇水月庵廟埕進行排水溝改善工程，意外發現1塊清朝時期北港朝天宮從愿和尚的墓碑。（張朝欣攝）

友善列印
中國時報
／雲林報導

嘉義縣南壇水月庵廟埕進行排水溝改善工程，意外發現1塊清朝時期北港朝天宮從愿和尚的墓碑，並有其他相關墓碑，記錄大陸來台開墾的漢葬壇郊制度，21日文史工作者前往考據，呼籲地方政府保留廟埕進行更深入的研究。

嘉義縣政府因進行排水溝防洪拓寬工程，徵收南壇水月庵廟埕部分土地，水月庵管理人陳哲正配合移植樹木時挖出數塊墓碑，其中1塊為道光、咸豐年間在北港朝天宮出家、後來擔任鹿港城隍廟鰲亭宮住持的從愿和尚墓碑。

北港鎮文史工作者吳登興表示，大陸先民來台開墾，非常重視壇郊制度，會在重要城鎮的外圍設置寺廟供奉觀世音菩薩，接引在台安葬的大陸先民往生後前往淨土。

位於嘉義縣新港鄉共和村的南壇水月庵，與雲林縣北港鎮新街里的北壇碧水寺，即是漢葬壇郊制度的代表寺廟，根據水月庵文物可知，其祭祀活動至少可上溯至18世紀清乾隆年間，南、北2壇也顯示古笨港的地域範圍。

吳登興說，此次出土的從愿和尚墓碑，墓主是臨濟宗第43世，為朝天宮開山祖師樹璧和尚以下第10代和尚，在朝天宮中合祀神位中留有生卒年等紀錄，與墓碑所載相符，可證實真實性。

另在鹿港城隍廟道光30年的重修碑記上，可見「本廟和尚從愿師」碑文記載，從而推知從愿和尚曾擔任鹿港城隍廟住持。

吳登興指出，同時出土的還有1塊落款乾隆戊戌年的謝姓人士墓碑，墓碑上刻有墓主大陸祖籍地，這些墓碑的出土，將可做為古笨港南壇郊祭歷史的重要見證。

(中國時報)

田尾首家長照開幕 魏明谷十八啦 高市文化局長 情定萬歲少女

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。