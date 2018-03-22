清朝和尚墓碑 水月庵挖到寶

2018年03月22日 04:11 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

嘉義縣南壇水月庵廟埕進行排水溝改善工程，意外發現1塊清朝時期北港朝天宮從愿和尚的墓碑，並有其他相關墓碑，記錄大陸來台開墾的漢葬壇郊制度，21日文史工作者前往考據，呼籲地方政府保留廟埕進行更深入的研究。

嘉義縣政府因進行排水溝防洪拓寬工程，徵收南壇水月庵廟埕部分土地，水月庵管理人陳哲正配合移植樹木時挖出數塊墓碑，其中1塊為道光、咸豐年間在北港朝天宮出家、後來擔任鹿港城隍廟鰲亭宮住持的從愿和尚墓碑。

北港鎮文史工作者吳登興表示，大陸先民來台開墾，非常重視壇郊制度，會在重要城鎮的外圍設置寺廟供奉觀世音菩薩，接引在台安葬的大陸先民往生後前往淨土。

位於嘉義縣新港鄉共和村的南壇水月庵，與雲林縣北港鎮新街里的北壇碧水寺，即是漢葬壇郊制度的代表寺廟，根據水月庵文物可知，其祭祀活動至少可上溯至18世紀清乾隆年間，南、北2壇也顯示古笨港的地域範圍。

吳登興說，此次出土的從愿和尚墓碑，墓主是臨濟宗第43世，為朝天宮開山祖師樹璧和尚以下第10代和尚，在朝天宮中合祀神位中留有生卒年等紀錄，與墓碑所載相符，可證實真實性。

另在鹿港城隍廟道光30年的重修碑記上，可見「本廟和尚從愿師」碑文記載，從而推知從愿和尚曾擔任鹿港城隍廟住持。

吳登興指出，同時出土的還有1塊落款乾隆戊戌年的謝姓人士墓碑，墓碑上刻有墓主大陸祖籍地，這些墓碑的出土，將可做為古笨港南壇郊祭歷史的重要見證。

(中國時報)