首都客運 台北─宜蘭便宜搭

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中國時報
／台北報導

清明連假將至，首都客運台北開往宜蘭路線，4月3日到8日祭出多項連假優惠，從市府轉運站往返宜蘭、羅東和礁溪，可享原價82折優惠；使用電子票證搭乘宜蘭市區公車、公路客運轉乘北宜國道客運，可再享轉乘優惠，最低只要原價的59折。

清明5天連假期間，市府轉運站來回宜蘭、羅東路線，單趟只要105元，市府轉運站往返礁溪，單趟優惠75元，均為原價的82折。不過民眾要注意，優惠期間使用回數票不退還差額，可留待恢復原價後再使用。

另外，使用電子票證搭乘宜蘭市區公車、公路客運轉乘北宜國道客運，可再享全票21元、半票11元轉乘優惠。

以羅東、礁溪為例，搭乘宜蘭市區281路線到羅東轉乘1570路線，只需要84元；搭乘宜蘭市區112路線到礁溪轉乘1572路線，則只要54元，約為原價66折到59折。

為因應清明連假大量旅客需求，首都客運1572羅東全程車將在4月4日到8日停駛，同時會大量增開台北到羅東、宜蘭和礁溪的直達車，往返合計共800到900班次，羅東、宜蘭直達車尖峰班距2到3分，礁溪直達車尖峰班距5分，隨到隨上車，保證乘客12分鐘內可出發。

4月4日到8日期間，則會加開「市府轉運站─羅東轉運站─傳藝中心」國道客運臨時路線，台北發車時間為上午8點、9點和10點，票價比照市府轉運站到宜蘭、羅東收費；另外，2018宜蘭綠色博覽會期間將開闢直達專車，民眾還可持當日或前一日乘車票根免費入園。

(中國時報)

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