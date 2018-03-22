市圖推出李敖與洛夫書展

2018年03月22日 04:11 中國時報 吳岳修／新北報導

大師李敖與詩人洛夫先後殞落，文壇痛失兩大才子，新北市文化局為紀念兩位文壇大師，推出「李敖的書與劍─一身傲骨，寫的就是敢」與「一代洛夫，永遠詩魔」紀念書展，府中15放映另舉辦《無岸之河》特映會，要讓民眾再次品味兩位大師的佳作。

洛夫寫詩超過 70年，與過世詩人余光中並稱「詩壇雙子星」，是台灣50年代詩壇的拓荒者，以獨特的創作風格引領台灣詩壇發展，2001年出版的三千長詩《漂木》獲諾貝爾文學獎推薦，被視為是當代10大詩人之首，曾出版詩集《時間之傷》等37部、散文集《一朵午荷》等7部，評論集《詩人之鏡》等5部，譯著《雨果傳》等8部。

李敖生前縱橫文壇與政界，曾任「文星」雜誌主編，自豪畢生寫作超過2100萬字，創作以政治評論、散文及史學小說為主，入獄時構思的《北京法源寺》長篇小說，曾獲得諾貝爾文學獎提名，獨特的政治理念與思想，大大影響台灣自由民主思潮，曾有西方傳媒指李敖是「中國近代最傑出的批評家」。

新北市文化局說，「李敖的書與劍 一身傲骨，寫的就是敢」與「一代洛夫，永遠詩魔」紀念書展，即日起至4月20日，將在新北市立圖書館總館、三重、三芝、金山、石門、及萬里等分館展出；府中15新北市紀錄片放映院，也將在24日上午10點30分、27日下午2點，舉辦紀念洛夫的《無岸之河》特映會。

(中國時報)