手機看財報 40歲女雙眼白內障

2018年03月22日 04:11 中國時報 馮惠宜 ／台中報導 ／台中報導

40歲郭小姐因工作關係是電腦過度使用者，近年智慧手機興起，經常用LINE看財報，未料半年近視度數從1400度爆增到2000度，配了眼鏡還是霧裡看花，到醫院檢查才發現兩眼都罹患白內障，後來經飛秒雷射置入人工水晶體才恢復視力。醫師警告，智慧手機和平板電腦過度使用，造成白內障患者年輕化。

郭小姐大學畢業後從事貿易，經常要盯著電腦工作，近年雖轉換跑道做財管人員，因應智慧手機興起，不但上班盯電腦，還不時要用LINE看財報，半年來近視度數爆增600度，配了眼鏡還是視力模糊，一到晚上看東西總是看到煙火狀，到中國醫藥大學附設醫院檢查才發現兩眼水晶體已固化，就是俗稱的白內障。

經安排，透過飛秒雷射置入人工水晶體，終於讓她恢復視力；中國附醫眼科主任蔡宜佑指出，飛秒雷射2014年引進台灣，較之傳統手術，飛秒雷射是採用電腦精準畫出手術範圍，並以雷射光將囊袋切開，取出固化的水晶體並置入新人工水晶體，較傳統手術更精準、也減少對角膜、視網膜的破壞，是目前白內障手術的主流趨勢。

蔡宜佑指出，近年因3C產品過度使用，使得白內障患者有年輕化趨勢，30、40歲就患白內障，尤以600度以上高度近視患者是高危險群，使用3C產品一定要每隔30分鐘休息5到10分鐘，且要注意距離。

(中國時報)