翁章梁、張明達大和解

2018年03月22日 04:11 中國時報 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

民進黨提名前農委會副主委翁章梁參選2018嘉義縣長，黨內初選對手嘉義縣議會議長張明達一度揚言「年底選舉不會缺席」，21日由身兼黨主席的蔡英文總統當「和事佬」，兩人握手言和，並由民進黨祕書長洪耀福陪同兩人開大和解記者會，翁、張在媒體前相互擁抱，並高喊「民進黨加油、嘉義進步」。

兩人擁抱時，翁章梁還笑著說，「張議長拍拍我的肩膀，給我秀秀（惜惜）」。

民進黨在嘉義縣長初選時，殺得刀刀見骨，連前後任縣長陳明文、張花冠，因為力挺人選不同引發大混戰，初選後，陳明文力挺的翁章梁雖然贏得初選，但張明達無法認同，雙方陣營持續隔空交火，但昨天在中常會後，兩人上演大和解。

洪耀福指出，蔡英文在中常會後，主動約見張明達及翁章梁，除了慰勉兩人初選辛勞，也希望初選後放下歧見共同團結，讓嘉義縣發展更順遂。

洪耀福說，張明達為人寬厚、度量大，張明達說會全力輔選翁章梁，翁也特別感謝張的支持，未來嘉義縣，兩人攜手合作。

據了解，張明達未來會將再戰嘉義縣第六選區（番路鄉、中埔鄉、大埔鄉、竹崎鄉）議員，並尋求議長連任。

張明達指出，主席約他們見面，初選期間造成很多誤會及很多的相互抹黑，希望為了黨的團結要和諧，為了嘉義縣未來發展，希望大家照顧嘉義，個人事情置之度外，「也希望翁縣長能照顧我的團隊，好好合作」。

翁章梁說，張議長表現豁然大度、攜手合作向前看，讓他非常感動，初選後黨內團結是民進黨優良傳統，也是支持者的期待。

(中國時報)