翁章梁、張明達大和解

民進黨嘉義縣長初選，引發參與的前農委會副主委翁章梁及嘉義縣議會議長張明達的紛爭，身兼黨主席的蔡英文總統21日充當「和事佬」，兩人握手言和，翁章梁（右）、張明達在媒體前擁抱，並高喊「民進黨加油、嘉義進步」。（陳怡誠攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

民進黨提名前農委會副主委翁章梁參選2018嘉義縣長，黨內初選對手嘉義縣議會議長張明達一度揚言「年底選舉不會缺席」，21日由身兼黨主席的蔡英文總統當「和事佬」，兩人握手言和，並由民進黨祕書長洪耀福陪同兩人開大和解記者會，翁、張在媒體前相互擁抱，並高喊「民進黨加油、嘉義進步」。

兩人擁抱時，翁章梁還笑著說，「張議長拍拍我的肩膀，給我秀秀（惜惜）」。

民進黨在嘉義縣長初選時，殺得刀刀見骨，連前後任縣長陳明文、張花冠，因為力挺人選不同引發大混戰，初選後，陳明文力挺的翁章梁雖然贏得初選，但張明達無法認同，雙方陣營持續隔空交火，但昨天在中常會後，兩人上演大和解。

洪耀福指出，蔡英文在中常會後，主動約見張明達及翁章梁，除了慰勉兩人初選辛勞，也希望初選後放下歧見共同團結，讓嘉義縣發展更順遂。

洪耀福說，張明達為人寬厚、度量大，張明達說會全力輔選翁章梁，翁也特別感謝張的支持，未來嘉義縣，兩人攜手合作。

據了解，張明達未來會將再戰嘉義縣第六選區（番路鄉、中埔鄉、大埔鄉、竹崎鄉）議員，並尋求議長連任。

張明達指出，主席約他們見面，初選期間造成很多誤會及很多的相互抹黑，希望為了黨的團結要和諧，為了嘉義縣未來發展，希望大家照顧嘉義，個人事情置之度外，「也希望翁縣長能照顧我的團隊，好好合作」。

翁章梁說，張議長表現豁然大度、攜手合作向前看，讓他非常感動，初選後黨內團結是民進黨優良傳統，也是支持者的期待。

(中國時報)

浪浪節育缺暫置場 動保求助 前港、大豐公園 都市賞櫻祕境

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。