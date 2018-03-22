誆女代母職 狼父性侵2女遭訴

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中國時報
／新北報導

男子「阿隆」和妻子離異後和2名幼女生活，但他從長女就讀幼稚園起伸出狼爪，直到女兒就讀國中才被揭露亂倫情事，檢警調查赫然發現，阿隆對以「幫媽媽替爸爸服務」為由共性侵猥褻長女、次女1469次，新北地檢署21日依加重強制性交、加重強制猥褻等罪起訴，併建請法院分論併罰。

檢方調查，阿隆和妻子離異後撫養兩名女兒，但他卻從2008年長女就讀幼稚園大班起，就對長女伸出狼爪性侵，直到長女就讀國中後向同班同學的男友訴說，阿隆性侵兩名女兒的亂倫情事才東窗事發。

檢警調查，阿隆在2008年對即將升上大班的女兒伸出狼爪，就對女兒肛交得逞；2009年他也猥褻性侵就讀小班的次女，次數頻繁。

檢警指出，阿隆對女兒聲稱「媽媽不在，所以要幫爸爸服務」，強迫女兒淪為性奴，久而久之兩名女兒竟也將「女代母職」視為當然，自願和父親上床亂倫。

檢警統計，阿隆在9年內對長女性侵193次，猥褻191次；次女遭性侵271次、猥褻814次。

阿隆雖在警訊時坦承犯案，但到了檢方偵查時卻又翻供。辯稱因母親生病住院，希望社福機構介入照顧女兒，才會編造出性侵女兒說法。女兒則是因為手機被沒收、挨打，才會誣陷性侵。

檢警將阿隆兩名女兒送醫驗傷，發現確實長期遭到性侵，目前已將2女安置遠離狼父，新北地檢署也於21日依加重強制性交、加重強制猥褻等罪嫌起訴阿隆，並請分論併罰。

(中國時報)

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