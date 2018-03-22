2018年03月22日 04:11 中國時報 楊樹煌 ／南投報導 ／南投報導

台灣田徑體壇盛事「第25屆南投國際暨海峽兩岸．全國中上學校室內撐竿跳高比賽」，21日在草屯商工隆重開幕，隨即展開國際組及海峽兩岸組競賽；國際男子組冠軍為美國Cole Walsh；女子組冠軍為美國Kristin Hixon；海峽兩岸男子冠軍為大陸四川的楊宋；女子組由台灣的吳家如奪冠。

由南投縣政府、中華民國田徑協會與草屯商工合辦的「南投國際暨全國中上學校室內撐竿跳高比賽」，國際組有美國、加拿大、哈薩克、日本、韓國、菲律賓、馬來西亞、泰國、新加坡、芬蘭、澳洲及大陸等11國組成16隊參賽。

大陸山東、上海、西安、四川、山西、浙江、上海體育學院都組隊來參加，另全國各中上學校有31校優秀選手參加；開幕典禮在台中家商競技啦啦隊的精彩表演中揭幕，南投縣副縣長陳正昇代表南投縣歡迎來自世界各地的選手來競技，交流切磋，提升撐竿跳高水準。

開幕式後隨即進行國際及海峽組比賽，競賽結果，國際男子組第1名美國選手Cole Walsh，成績5.40公尺；第2名韓國選手Jin,Min-Sub，成績5.30公尺；國際女子組第1名美國Kristin Hixon，成績4.30公尺；第2名日本選手Kanae Tatsuya，成績4.10公尺。

海峽兩岸男子組第1名為四川的楊宋，成績4.90公尺；女子組第1名則是台灣的吳家如，成績4.05公尺。

(中國時報)