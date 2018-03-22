賴揆允諾 撥8億補助翡翠專管

2018年03月22日 04:11 中國時報 柯伶穎 ／台北報導 ／台北報導

行政院長賴清德上任後，帶領官員啟動下鄉之旅，最終站21日到台北市座談，與台北市長柯文哲同台。不過，柯文哲致詞開口直說「沒有特別要跟中央討什麼錢」，頗有酸味；然而在會後結論，柯文哲一改先前態度表示，賴清德很「阿莎力」補助翡水庫接專管8億元，他開心收下中央補助。

「賴柯會」登場，除了雙方簡報長照，也預計談及前瞻計畫，涉及預算分配等問題。柯文哲開場致詞直說，台北市省吃儉用，財務狀況還好，「沒有特別要跟中央討什麼錢」。他話鋒一轉，批評台灣「政府組織分工不合作」，導致台北市政府若有新的計畫，遇到中央或法律問題就會卡到。

柯文哲說，目前遇到的都是行政、法律、跨部會協調盼中央協調，否則特別需要中央幫忙，但「這些小問題若累積起來政府一定跛腳。」

面對柯文哲致詞內容直指中央，賴清德致詞時，倒是先誇柯文哲上任後對行政院推動的工作都很支持，針對柯文哲提出的問題，則表示中央願意建立管道，以縮短與地方的距離、提升行政效率。

賴清德也強調，台北市自有財源足夠、符合首都格局，但推動前瞻基礎建設只要依行政程序，台北市也可以申請經費。接著雙方密會超過40分鐘。

會後，媒體詢問座談會成果，柯文哲開心表示，他向賴揆提「翡翠專管」計畫（蘇迪勒颱風引發濁水問題，柯市府提出翡翠水庫專管計畫，南勢溪濁度飆高時可改從翡翠水庫下游取水），「院長很『阿莎力』說補助8億」，當場就成交了，相當於扣掉自籌款4億元，中央與地方各出一半。

(中國時報)