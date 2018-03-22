嘉油鐵馬道 路阻拆光光

嘉油鐵馬道機車路阻拆除後，不管是單車族或輪椅族皆一路暢行無阻。（呂妍庭攝）

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中國時報
／嘉市報導

全長3100公尺的嘉油鐵馬道，是嘉義市第一條專用自行車道，多年來為阻擋機動車輛進入，市府在沿線設置195個路阻，卻影響單車族和身障人士通行的順暢度，多年來路阻拆不拆，正反兩面聲音不斷，市府經過多方評估後，決定把空間還給民眾，21日由副市長張惠博等人動手拆除最後一座路阻。

市府觀光發展科長林靖淳指出，嘉油鐵馬道全線通過14處路口，當初考量鄰近有不少住家，部分民眾把鐵馬道當便道，任意騎機車穿越單車道，也曾發生意外事故，為維護行人安全，才在6年前架設路阻，雖確實有效阻擋機動車輛進入，卻也影響市民朋友騎乘自行車或身障朋友的權利。

因議員蔡文旭在去年定期會上指市府為擋機車族，設路阻卻變相懲罰輪椅族、單車族，作法有欠周詳，市府與地方多次會勘、座談，衡量利弊得失後，近日動手拆除鐵馬道沿線上百座路阻，昨還邀請身障團體、單車同好一同見證暢行鐵馬道的時刻。

不過，路阻一拆，恐又衍生機車橫行情況，雖是考驗民眾守法精神，但市府也有因應對策，早在各路口設監視器，將派員不定期調閱畫面揪不守法者，另也鼓勵民眾舉報，張惠博說，拆除路阻是由下而上的共識，盼透過市民的自律，來維持良好秩序，大家一起享受安心暢行的運動空間。

(中國時報)

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