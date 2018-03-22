沒反對深澳電廠 柯挨轟

2018年03月22日 04:11 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

環保署通過深澳電廠環境差異評估，引發各界議論。市議員王鴻薇指出，北市環保局在審查意見明確表達反對，認為會影響環境品質，但台北市長柯文哲受訪時卻不敢捍衛專業，不願表態，就怕得罪民進黨。她痛批柯，根本是為政治選票考量，犧牲市民健康。

王鴻薇指出，深澳電廠環差通過對各地環境影響很大，不僅新北市長朱立倫跳出來反對，連民進黨宜蘭縣代理縣長陳金德也稱不接受這份報告；但柯文哲回應時卻顧左右而言他，聲稱要回歸專業討論面，否則問他支持或反對，「who knows？」

王鴻薇強調，北市環保局上周明明有派局長、副局長參加審查會議，審查意見明確指出，新建燃煤電廠將使空氣品質惡化，還提到該案影響全台4成以上人口，卻未進行健康風險評估，多次主張應提出替代方案，重新辦理環評，否則通過這份環差報告，明顯有違法之虞。 她批柯文哲腦子裝的不是局處的專業建議，而是民進黨市長選戰是否禮讓，要求柯挺身而出，為市民健康著想，表達市府立場，否定深澳電廠。

市議員擬參選人張斯綱則說，柯文哲作為醫師本應超越藍綠，但碰到政治力專業就停電了，這是不負責任的表現。據他了解，新北市有針對深澳電廠成立專案小組，提出實質評估數據，建議北市府比照辦理，守護市民健康。

環保局副局長盧世昌表示，局內一直都在蒐集資料，討論如何應對，呼籲台電要有科學的風險評估結果，才能說服民眾，環保局立場還是盼他們審慎考慮替代方案。

(中國時報)