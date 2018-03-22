55家癌症篩檢績優院所 獲表揚

永和耕莘醫院勇奪新北市106年四項癌症篩檢第一名，新北市長朱立倫頒獎給副院長胡彼德。（吳岳修攝）

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中國時報
吳岳修／新北報導

「健康才是最重要的！」新北市長朱立倫21日頒獎給新北市55家癌症篩檢績優的醫療院所時，並以感恩的心代表市民感謝大家所做的辛勞與努力，也希望今年度繼續努力為市民做好健康照護工作。

朱立倫指出，癌症是大家所恐懼的，最好的預防方式就是早一點篩檢、早一點治療，這是重視全民健康所要努力的方向。他感謝大家去年一整 年所付出的辛苦，尤其是對各種癌症的篩檢，以及糖尿病的整合照護。

新北市衛生局長林奇宏指出，癌症連續35年高居國人10大死因榜首，其中乳癌發生率最高，大腸癌也是高居男、女性癌症發生率前兩位，新北市積極推動癌症篩檢，從2011年來篩檢大腸癌、口腔癌、乳癌、子宮頸癌的總人數達672萬人次，找出1萬3千多人罹癌患者，協助他們提早治療。

林奇宏說，新北市四癌篩檢105、106年連續2年奪得六都之冠，榮獲衛福部國健署「癌症篩檢與檳榔健康危害防制」考評第1名的殊榮，其中永和耕莘醫院獲新北市106年四大癌篩檢第一名優績，口腔癌及乳癌也是進步率第一名。

健康管理科長林惠萍建議，民眾養成少吃紅肉、多吃蔬果、多運動的習慣，善加利用癌症篩檢服務資源，定期接受篩檢，才能保障自己的健康。

(中國時報)

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