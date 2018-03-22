中橫5大橋 有艾菲爾鐵塔DNA

太魯閣國家公園園內包括舊長春橋、舊春暉橋、現存的關興橋、慈雲橋和慈航橋等5座橋，都是使用來自法國艾菲爾公司的鋼材打造，留下「法國艾菲爾鐵塔橋銘誌」。（張祈攝）

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中國時報
／花蓮報導

中橫公路橫跨太魯閣國家公園，沿途保留數座鋼梁桁架橋，其中以架上鐫有法國艾菲爾公司鐵塔圖案的「鐵牌橋銘誌」最有特色，太魯閣國家公園資深解說員林茂耀說，這批鋼桁架原為法國殖民地越南所製造，運送途中歷經越戰，先後轉運泰國，再輾轉落地台灣，成為中橫公路上的橋梁，深具歷史文化意義。

中橫公路從太魯閣往西延伸，一路向上爬升，主線經過海拔2565公尺的大禹嶺、支線包括海拔3275公尺合歡山上的武嶺，短短約80公里從亞熱帶、溫帶到寒帶地區，遊客只要在中橫公路上，便可欣賞到變化多端的景色與不同的生態環境。

林茂耀指出，包括舊長春橋、舊春暉橋、現存的關興橋、慈雲橋和慈航橋等5座橋，都是使用法國艾菲爾公司的鋼材打造，留下「法國艾菲爾鐵塔橋銘誌」。

林茂耀說，當時原是法國政府委託艾菲爾公司為殖民地越南所設計的1000mm軌距的單線鐵路鋼材，因1954年碰上法越奠邊府戰役，鋼材轉運泰國，最後飄洋來到台灣東部，成為中橫公路上的橋梁建材，橋梁構築工法採鉚釘結合，為鋼構工法中舊式工法，具建築史或技術史價值。

太魯閣國家公園管理處即日起在太魯閣遊客中心地下一樓展出「中橫時光隧道檔案展」，太管處副處長張登文指出，中橫修路期間至少造成225名築路人不幸殉職，除了在天祥設置「中橫故事館」，今年再推出相關文物，讓遊客更了解中橫公路的故事。

(中國時報)

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