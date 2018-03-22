陳菊說出了小英兩岸布局

2018年03月22日 04:11 中國時報 邵宗海

高雄市長陳菊在3月19日及20日在美國發表了2場演講，內容重點放在三個層面：第一、對台灣旅美鄉親喊話，呼籲大家不要對蔡英文總統失去耐心；第二、向對岸喊話，台灣希望用更多善意讓兩岸之間能有更多對話；第三、向美國智庫及政府官員表達，台灣不會完全依賴美國。

陳菊演講內容四平八穩，面面俱到，而這本就是她的穩重個性所致。但是在她可能在離美返台後即將接任總統府祕書長一事來看，這兩場演講內容涉及到對蔡英文權力的穩固，以及對兩岸、美國的情勢判斷，不能不說陳菊的看法除了延續她過去多年來的一貫作風外，可能更多是反映了蔡英文當前在兩岸、對美以及台灣內部想部署的一種戰略布局。

首先，陳菊對台灣旅美鄉親喊話，曾呼籲大家不要對蔡英文總統失去耐心，她指出蔡英文是在進行前任總統們未做的事，包括年金改革、不當黨產和轉型正義。所以，陳菊說，改革原本就困難，有必要的程序，可能不是那麼快，她呼籲大家不要失去信心，對蔡英文失去耐心，「希望大家做她的後盾，做她改革的力量。」

但不能忽略的，陳菊演講地點是在馬里蘭州台灣基督長老教會，演講對象是華府台灣同鄉會的成員，這個地點與成員過去給外界的印象，一直是在追求台灣獨立為目標。他們可能也關心台灣內部的改革步伐過於緩慢，但是覺得民進黨當局對追求台灣法理獨立沒有動作，應有更多的反彈。陳菊在演講中適時的加了一句「改革不是革命，呼籲大家不要對蔡英文總統失去耐心」，確是增加了不少想像空間。

其次，陳菊20日在華府智庫「戰略暨國際研究中心」發表演說，在提到「兩岸關係」時，有說台灣一直在展現善意，但兩岸之間善意是雙方的，「雙方都應該要努力」。這聽來當然還是像蔡英文多次演講的翻版。

但在回答聽眾提問時，陳菊還是說了一句：「現階段兩岸雙方採取語言上互相挑釁，並不是好的方式。」她也說：自己一向認為兩岸應開放交流，可「異中求同」，但台灣的方式北京方面不接受，這非常可惜。這可能是反映在陳菊入府輔弼蔡英文之後，未來兩岸政策布局的建議將是：絕不主動挑釁北京，並追求兩岸持續交流。

最後，在台美關係話題上，陳菊說，部分台灣人民對美國扮演一個國際正義的角色有所期待，但台灣今天的蔡英文政府知道台灣不能夠完全依賴美國，「我們有期待，但是不能依賴。」

這段話也非常具有戰略性的考量，因為前面剛好提到她對兩岸關係僵局的憂慮，所以陳菊當然沒有理由在企望兩岸有所解困時，還一面倒地去懷抱美國，因此在中美之間都採友好，但又維持等距的立場，既是陳菊坦誠之言，也應該會是對蔡英文建議的政策方向。（作者為澳門理工學院名譽教授）

(中國時報)