台灣快樂排名出色 但需警惕

2018年03月22日 04:11 中國時報 杜震華

各國經濟生產或所得長期間持續增加，但專家很早就發現，人們的「幸福感」並未隨著經濟成長或所得增加而提高，原因是社會隨著經濟發展而改變生活方式，這些生活變化帶來許多負面發展，抵消了所得成長帶來的快樂或幸福。因此，政府的終極任務，應該是要提升國民的幸福感，而不是經濟成長，也就是說，經濟成長是人民幸福的「必要條件」，沒有較高的所得很難幸福快樂，但並不是「充分條件」，也就是有了更多的錢不一定會更快樂。

因此，歐、美、日等先進國家都已經將「幸福指數」列為年度重要調查，作為政府施政的重要參考。某些國際或商業機構，包括蓋洛普民調等，也用各種方法來進行調查或評估，對世界各國的快樂度進行排名，逐漸引發世人重視。而台灣部分媒體，也對台灣「幸福指數」進行調查或推估，獲得各縣市政府重視。

聯合國「永續發展解決方案」從2012年開始，每年公布「世界快樂報告」排名，日前公布的2018年排名，受到台灣媒體廣泛報導，因台灣名列其中且排名頗佳（26名）；但部分網民對此感到懷疑：為何藍綠對抗下的「悶經濟」，可以表現如此出色？

事實上，這份研究是由約翰．哈利維爾（John Helliwell）、理查．萊雅德（Richard Layard）與傑佛瑞．薩克斯（Jeffrey Sachs）3位著名經濟學家合作的產物。

哈利維爾是加拿大英屬哥倫比亞大學的退休教授，曾任哈佛大學講座教授，致力於國家幸福研究多年。萊雅德是倫敦政經學院教授，曾為英國布萊爾首相顧問，同是這個領域的頂尖專家，也是台灣2006年出版的《快樂經濟學》作者。薩克斯更是以3年時間、28歲年紀，就在哈佛大學由助理教授連升兩級成為正教授的傳奇人物，在哥倫比亞大學創設了「地球研究所」並擔任主任，也是世界銀行、國際貨幣基金等國際機構的顧問。3位學界佼佼者負責主持的這項研究，當然值得吾人重視。

該研究引用蓋洛普民調資料，以連續3年的「主觀幸福滿意度」平均來排列各國（或經濟體）的快樂程度，日前公布的2018年排名，是以2015到2017的3年平均來排名全球156國的結果。排名居前的都是先進國家，特別是北歐、西歐和北美各國，以及紐、澳。台灣在東亞領先各國，且較前1年進步了7名，得到媒體重視報導，但卻無人深究其中的原因。

其實，快樂度和台灣相近的國家頗多，而台灣去年（2017）「快樂度」比起前年是「退步」的，只是一些國家在3年平均下，前面退出排名年度的好表現無法彌補去年進入平均的較差表現，而讓排名退後了，例如新加坡就由26名退到34名，泰國也由32名退為46名。所以，台灣需要的是警惕而不是雀躍。

透過嚴謹的計量迴歸分析，這份聯合國報告發現，影響快樂度最重要的6個因素為：人均所得（經購買力調整）、平均壽命、親友支持度、慷慨度、生命的選擇自由和對政府的信賴度（以政治貪腐度衡量）。由於這些因素並非研究者主觀選擇，而是由計量迴歸分析客觀得到，能最好解釋快樂度高低的答案，因此值得我們重視。

它們和過往的關注最大的差異，在於發現除了所得高低以外，快樂度和一個社會中，相互關心扶持的社群支持網絡（包括親友支持度和慷慨度）有很大的關係，而人生選擇的自由度（如婚姻、職業）也反映了社會對個人的尊重，也是決定快樂的重要因子。以上3項因子是和傳統關注相當不同的發現。這些發現，可以解釋為何拉丁美洲一些發展程度不是特別高的國家，如墨西哥、哥斯大黎加、巴拿馬、智利等國的排名都相當不錯，甚至超越台灣。

如果政府存在的目的是在增進國人的幸福感，那麼政府就該細細咀嚼，讓它成為施政的指引。（作者為中國文化大學全球商務系副教授）

(中國時報)