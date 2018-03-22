台旅法的巨大交易成本

2018年03月22日 04:11 中國時報 施正屏

3月間美中關係暗潮洶湧，兩國在制度面推出重大變革並各調整雙方全球路徑框架，直接衝擊美中台三邊維持了半世紀的穩固基礎！台灣夾在大陸「一帶一路」與美國逐漸浮現的「印太戰略」間險象環生。美國總統川普簽署的《台灣旅行法》與中國「領導職務終身制」的修憲，將對兩岸關係產生巨大影響。

對美國而言，川普於16日簽署《台灣旅行法》，這是繼3月1日對進口鋼鐵與鋁製品課徵高關稅、8日接受北韓領導人金正恩的會面邀約，將朝美矛盾轉化成中朝矛盾後，美方第3次對中國的重棒出擊。川普打破了外界原預計白宮可能會以此不動聲色的方式讓《台旅法》生效，顯示美方未來有意提升美台關係、對華政策更趨強硬的立場。

川普上任後，首位政治任命並負責「印太戰略」的亞太副助卿黃之瀚20日來台，就台美關係合作交換意見。「印太戰略」逐漸浮現之際，《台旅法》勢必加劇美中全球兩大經濟體的緊張關係，並嚴重衝擊中美建交關係的基礎。中國一旦展開全面反制，川普恐將為《台旅法》付出極為慘痛的代價。

對中國而言，大陸第13屆全國人大會議3月11日高票通過刪除國家主席和副主席任期限制，這也代表大陸政治體制的歷史性轉變。中國面對內外部的國際局勢嚴峻，為穩定達成兩個百年目標，做出巨大的制度變革有其必然的社會需求。解讀此次廢除任期限制，是否意味著中國正迎接一個無任期制的習時代來臨，對嚴峻的兩岸關係，大陸修憲不但擴大了台灣人對大陸朝向民主制度的疑慮與疏離感，更增加了和平統一的成本。

對台灣而言，面對蔡英文長期低迷的民調，在《台旅法》正式生效後，蔡不但立刻發文感謝美方的支持，更有獨派團體倡議立即推動以台灣名義加入聯合國。《台旅法》雖然全面取消美台雙方交流的層級和範圍的限制，加速台美在國防事務和商業領域合作，但台灣恐怕將支付推進美台軍事合作對抗大陸的巨大衝突風險和龐大軍購成本。

《台旅法》嚴重衝擊中美關係，其立法進程和簽署生效本身皆是宣示美國對一個中國政策的前提出現重大調整。中方解讀美國嚴重背離了一個中國原則和中美三個聯合公報規定。20日人大閉幕會上，習近平更強烈警告，遏制美國插手台灣問題，並示警民進黨政府不要錯判形勢。

在今年5月川金會談後，中美關係和台海局勢必將出現新一波動盪。預估中國對美國可能將做出報復手段，包括：暫停對美採購、正面迎戰貿易大戰、停止軍事交流等三大作為。而大陸對台灣也可能祭出一系列手段，包括：中共20日已派出遼寧號進入台灣海峽，加大軍艦機繞島頻率的軍事壓力、外交上進一步緊縮台灣國際空間，透過中梵建立正式邦交並一舉瓦解中美洲5國外交關係，在經貿上則加速落實惠台31項措施，透過「官民區隔、以商圍政」，孤立並瓦解蔡政府對外一切國際空間！

蔡政府正面臨中美大國調整半世紀制度面的戰略大框架，台灣處於戰略被動的不利位置，蔡政府國安團隊選擇單向對美傾斜的外交戰略，最後換來一個口惠而實不至的《台旅法》，恐怕將是壓垮蔡政府的最後一根稻草！

（作者為國立政治大學國際事務學院兼任教授）

(中國時報)