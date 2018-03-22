請教部來管大學自治？

2018年03月22日 04:11 中國時報 俞大衛

個人在日前全程參與由台灣法學會舉辦的「大學自治與大學法」研討會，結束之後內心異常沉重，有今夕何夕之感。

台灣法學會是一個由法學者、教授、法官與律師組成的學術團體，一向以追求民主自由，挑戰威權為宗旨。然而在這個「以大學自治為名，以反管為實」的研討會中，討論的主軸卻是與會者紛紛主張政府（教育部）應該對國立大學加強監督，如果台大校務會議對校長遴選案的「瑕疵」不能「處理」的話，教育部就必須介入。

與談學者甚至表示，在現行的《大學法》之下，大學已經由獲益者成為受害者。個人以為，如果這個由「獲益轉為被害」的轉折指的是因為台大校長遴選案的話，這樣的論述對學術界追求已久的大學自治而言，其所付出的倒退犧牲代價，未免也太高了。

不太容易想像的是，多位大學教授竟然共同主張教育部對大學的監督與介入力道不足而應該加強。對於台大校長遴選委員會中已經有3位教育部指派代表，於遴選程序中已經有充分機會行使監督權的事實，一位與談教授表示，這3位代表未盡監督義務，不合格應該撤換，教育部應該對遴選結果不予核定，日後在法律訴訟中，由法院對遴選程序的每一個環節做司法審查。這樣的討論，顯然已經不是對現行制度的建言，而是對遴選結果的個案反制。

對於管中閔的獨董案，與談教授紛紛對「商業利益入侵校園」表達憂心，認為蔡明興應該迴避，管中閔應該揭露獨董身分，否則將危害學術自由，然而卻對上述「迴避」與「揭露」的適法性依據避而不談，僅以「社會通念」做為迴避與揭露的理由，個人以為恐有無限上綱之嫌。如果「社會通念」可以是一種法源的話，究竟要如何去確定這種模糊概念的意涵？如果某候選人半年前在高鐵上與某遴選委員巧遇而相談甚歡，是不是也要揭露，也要迴避？如果不揭露或不迴避，教育部就不予聘任？

對學者而言，理念可以超越法律，作為對更完善解決方案的一種追求。但對已經依據現行法律完成的校長遴選結果而言，就必須尊重原有的遊戲規則，理念不能凌駕法律，更不能用理念去溯及既往，翻案重來。台大校務會議已經依據《大學法》，由其自行制定的遴選要點授權遴選委員會遴選新校長，就如同考試院已經授權命題委員出題與改考卷，不能因為錄取人選不合己意而重來一遍，是一樣的道理。

記得30年前初加入中國比較法學會時，第一次新春團拜，林山田教授擔任理事長，語重心長地說，看到台灣社會法治實踐的現況，令人難過！30年過去了，林教授早已仙逝，這句話依然令人動容。（作者為律師）

(中國時報)