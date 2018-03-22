社論—天然獨原來這麼脆弱

2018年03月22日 04:11 中國時報 主筆室

綠色完全執政將近兩年，在全方位「去中國化」的操作下，台獨聲勢達到高峰，獨派政治板塊力量理應擴張，但最新民調卻顯示，支持獨立不僅未見攀升，反倒持續下降，根據民意基金會日前剛公布的數據，支持台灣獨立的比例，竟從小英總統上台時的5成1，跌到目前的3成8，推估減少了300萬人，其中比例不低的是年輕族群。這個調查發現不僅戮破了太陽花神話，也顛覆了所謂「天然獨」的荒謬論述。

這個最新調查數據之所以值得重視，有幾點原因：首先，主持這項調查的民意調查基金會，屬於親綠的民調機構；其次，包括主持這一系列民調的游盈隆，乃至邀來詮釋民調數據的幾位專家，都被認定在立場上較親近綠營，至少主觀上不會樂見台獨數據下降；再其次，時機上這項調查的執行，剛好碰上民進黨執政瀕臨兩年，既經歷雷厲風行的去中化，又逢到兩岸關係跌盪到谷底的時機，這一切都不應導出一個台獨民意會下降的結論，但結果得出的就是這麼一個結論。

其實，這個數據並非孤例，它早已是政黨輪替後兩年來的一項趨勢。去年此時，《遠見》雜誌已經提前發現了這個趨勢，當時《遠見》調查的數據，贊成獨立的比例有2成3，由於自2008年開始，《遠見》就一直針對這些相關議題做民意的追蹤，去年此時《遠見》就已發現隨著綠營完全執政，支持台獨民調不升反降，從太陽花時期支持獨立的比例一度高達36.8%，到蔡總統就任時跌到30.4%，後來又再度下跌到26.0%。這個數據若與民意基金會的數據放在一起看，雖說有些落差，即使扣除機構效應因素，結論仍然非常明顯，綠營全面執政反而助長台獨支持率的下滑！

這真是一個弔詭的現象！畢竟回顧政黨輪替後的這兩年，民進黨不僅取得行政立法主導的絕對優勢，在話語權的掌控上更是不遺餘力，課綱能改的，全改了，媒體能收編的，全收編了，不聽話的，一律打壓絕不手軟，台大校長不是自己人就硬是不讓他上台，余光中不是自己認可的文人，過世了連起碼的褒揚令也不給，至於太陽花的被起訴者則是一律無罪，再加上在野陣營全面潰散，民進黨不僅取得政治霸權上的絕對優勢，更站上文化霸權上的歷史制高點，這般鋪天蓋地的綿密掌控，換來的卻是台獨聲勢的下挫，如何不會令人好奇？

最可能令民進黨喪氣的徵候，恐怕還是被框架為「天然獨」的年輕世代，正在用腳悄悄出走。民意基金會日前公布的數據並沒有特別透露世代的差異，但《遠見》去年此時公布的民調中，問年輕人是否願意出國工作，其中也包括去大陸工作，結果有意願赴海外工作的高達58.8%，這算是相當高的比例。更直接的是今年初《天下》雜誌所發布的國情調查中，被認為「天然獨」的青年世代，被問到去中國大陸的工作意願時，有37.5%表示願意；同樣的調查中，也顯示「統一」的選項首度翻轉上揚，而「維持現狀」及「台灣獨立」的則呈現下滑態勢。值得注意的是，這些數據都還是對岸尚未發布惠台31條之前，就已經出現的徵候了。

惠台31項措施宣布後，《遠見》所做的即時民調更是驚人，過去最支持民進黨的年輕族群（18至29歲），不僅認為大陸對台灣的態度友善占比最高（40.8%）；願意去大陸發展占比也最高近6成（59.6%）。另外也有66.7%的年輕人認為31項惠台措施對穩定兩岸關係有幫助，相對的卻有71.3%對政府的應變能力感到沒有信心，還高過所有平均值（68.5%）。顯見大陸這項措施已經在台灣的年輕族群中發酵，特別是對今年的高中畢業生已經發揮了一定程度的磁吸作用了。

這相當客觀的調查得出的數據，究竟說明了什麼？最直接事實是，一個這幾年被刻意發明出來，也曾被當局一再津津樂道的所謂「天然獨」，原來是這麼脆弱，這麼經不起考驗！如果惠台31項措施的效應再持續擴大，年輕族群移動幅度再加大，誰還再提什麼「天然獨」，大概就成笑話了。當然，那個4年前被精心打造的「太陽花」神話，就更不必提了吧！

(中國時報)